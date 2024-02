Spanje waarschuwt sport- en wielerwereld: dopinggebruikers nog steeds moeilijk te pakken

Lance Armstrong bekende in 2013 dat hij tijdens zijn carrière doping had gebruikt. De wielrenner won dankzij de verboden middelen zeven keer de Tour de France, maar liep nooit tegen de lamp bij een dopingcontrole. Dat leek iets uit een ver verleden, maar vanuit Spanje wordt er gewaarschuwd. Het is nog steeds moeilijk om dopinggebruikers te pakken en daar zijn een aantal belangrijke redenen voor. Met name de wielerwereld moet zich zorgen maken.

Het Spaanse Marca meldt dat dopinggebruikers nog steeds kunnen ontsnappen aan een straf voor het nemen van verboden middelen. Onderzoekscommisie UCO en het Openbaar Ministerie van de Spaanse regio Extremadura onderzochten samen hoe het kan dat dopinggebruikers niet altijd betrapt worden. De krant sprak met een aantal bronnen binnen de Spaanse antidopingwereld en concludeert dat er grote problemen zijn. Met name in het wielrennen.

Privacyregels helpen renners

Het eerste probleem is dat wielrenners niet gecontroleerd mogen worden op bepaalde tijdstippen. Ze mogen vanaf elf uur 's avonds tot zes uur 's ochtends vanwege privacyredenen niet getest worden thuis. In die tijd kunnen alle sporen van het dopinggebruik door de wielrenners gewist worden.

Een ander probleem is dat het dagen kan duren voordat een staal getest kan worden. Het wereldantidopingbureau WADA moet namelijk een laboratorium goedkeuren voordat deze stalen mogen testen. Daar is echter een flink tekort. In Europa zijn er zestien laboratoria, maar in Zuid-Amerika en Afrika is er slechts één op het hele continent. Dat betekent dat het soms wel twee dagen duurt voordat er getest kan worden. Dat helpt niet mee aan de nauwkeurigheid.

Ook kan het ene laboratorium een heel ander besluit nemen dan het andere laboratorium. Uit de test komt een grafiek en daarmee moet worden bepaald of er wel of geen sprake is van dopinggebruik. Die uitkomsten kunnen echter verschillend worden gelezen door elk laboratorium.

Urinestalen worden in het dopinglaboratorium getest op verboden middelen. © Getty Images

Misbruik maken van wespensteek

Buiten deze problemen hebben sporters nog een uitweg: een uitzondering vragen voor het gebruiken van een middel. Dit zijn TUE's: Therapeutic Use Exemptions. Deze moeten worden voorgeschreven, maar dat kan ook achteraf. Deze manier wordt bijvoorbeeld misbruikt door hormonen voor te schrijven na een wespensteek.

Superman López in de problemen

UCO en het Spaanse OM deden niet alleen onderzoek hiernaar, maar ook naar netwerken van illegale medicijnhandel. Daaruit kwam volgens de Spaanse krant Marca naar voren dat wielrenner Miguel Ángel Lopez betrokken was als gebruiker van die medicijnen. De Colombiaan eindigde in 2018 als derde in de Giro en de Vuelta. Hij was al sinds afgelopen zomer geschorst vanwege een onderzoek naar mogelijk dopinggebruik en lijkt dus nog dieper in de problemen te zitten.