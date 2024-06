Thibau Nys rekent in de sprint bergop af met zijn concurrentie en wint de derde etappe van de Ronde van Zwitserland

Thibau Nys heeft de derde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Met de pittige beklimmingen in de finale naar Rüschlikon leek de aanvallers kansrijk. Een groep sterke renners rekende de kopgroep in en streden onderling voor de ritzege. De 21-jarige Belg van Lidl-Trek maakte indruk met een machtige sprint en schreef zo de derde etappe op zijn naam. Alberto Bettiol nam de leiderstrui over van Yves Lampaert.

In de openingsfase reed er een groep van vijf renners weg uit het peloton. Onder hem waren er vier Zwitserse renners die in eigen land voor de aanval kozen. De voorsprong van de kopgroep groeide richting de vier minuten. In het peloton waren het Jayco-AlUla en Lotto Dstny die het kopwerk voor hun kopmannen (Michael Matthews en Maxim van Gils) voor hun rekening namen. Johan Jacobs (Movistar) ging met nog 31 kilometer te gaan in de aanval en liet zijn medevluchters achter. De Zwitser hield als laatste stand, maar werd met nog 18 kilometer tot de finish alsnog ingerekend door het uitgedunde peloton.

Heuvelachtige finale zorgt voor spanning

In de finale posteerde Visma | Lease a Bike zich aan kop van het peloton om het tempo hoog te houden. Dat weerhield Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers), Valentin Pareit-Peintre (Decathlon AG2R) en Adam Yates (UAE Team Emirates) er niet van om te demarreren. Toch waren de drie renners niet in de staat om een gat te slaan, waardoor het uitgedunde peloton intact boven kwam. De kopman van INEOS Grendiers Tom Pidcock voerde de druk op in de afdaling, maar ook de goed dalende Brit slaagde er niet in om weg te blijven.

De laatste kilometers richting finishplaats Rüschlikon waren verre van vlak. Dat zorgde opnieuw voor meerdere tegenaanvallen vanuit het peloton. In de de laatste paar honderd meter slokte het peloton Marc Hirschi (UAE Team Emirates) op. Wilco Kelderman ging vroeg aan en toonde zijn sterke vorm. Toch werd hij door de echte puncheurs ingehaald. De Belg Thibau Nys bleef Stephan Williams en Alberto Bettiol voor, die het podium completeerden. Kelderman eindigde als zesde en doet zo goede zaken in het algemeen klassement.

🚴🇨🇭 | Daar is hij weer! Thibau Nys met nog maar eens een indrukwekkende overwinning. Zal Wilco Kelderman ondertussen even gedacht hebben aan eindelijk een ritzege? #tds2024



📺 Koers kijk je op HBO Max. pic.twitter.com/ywpW32Ja9o — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 11, 2024

Thibau Nys maakt indruk

Dit seizoen breekt de talentvolle Nys definitief door bij het grote publiek. De Belg maakte al eerder indruk met ritzeges in de Ronde van Romandië en de Ronde van Noorwegen. Nys zag Kelderman als eerste de sprint inzetten. Hij nam de koppositie over en gaf deze niet meer af.

Lampaert verloor in de derde etappe tijd, waardoor hij zijn leiderstrui kwijt raakte. De Italiaan Bettiol neemt de leiding over. Hij heeft verdedigt een voorsprong van zes seconden op Ethan Hayter en de eerder genoemde Kelderman. De prestaties van de Nederlander zijn een fijne opsteker voor het geplaagde Visma.