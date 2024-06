Opvallend: teamgenoot van Tadej Pogacar rijdt verkeerd en valt daardoor in Ronde van Zwitserland

Isaac Del Toro heeft zondag een wel heel vervelende start van de Ronde van Zwitserland gehad. De ploeggenoot van Tadej Pogacar bij Team UAE Emirates reed tijdens de proloog verkeerd en moest die fout bekopen met een forse valpartij, waardoor hij veel tijd verloor.

Del Toro reed tijdens de eerste individuele tijdrit achter een aantal volgwagens aan, die plots afsloegen. De Mexicaanse klimmer volgde de auto's en reed zo compleet verkeerd, waardoor hij veel tijd verloor. Door de verkeerde bocht ging hij ook nog eens onderuit, waardoor Del Toro uiteindelijk 42 seconden later dan de winnaar over de finish kwam. Voor Team UAE Emirates en de Mexicaan zelf was het een forse tik, want samen met zijn ploeggenoot João Almeida was Del Toro een favoriet voor de eindoverwinning in Zwitserland.

Winnaar

Yves Lampaert klokte de snelste tijd tijdens de eerste rit in Zwitserland. De Belg en tijdritspecialist kwam op 49 seconden van Del Toro binnen. Almeida was de grote winnaar onder de klassementsmannen. Hij werd uiteindelijk vierde en reed slechts zeven seconden langzamer dan Lampaert. Ook Wilco Kelderman reed een uitstekende proloog in Zwitserland. De Nederlander van Visma | Lease a Bike moest alleen Almeida vier seconden voor zich dulden en kwam als elfde over de finishlijn.

'Gaat goed met hem'

Een woordvoerder van Team UAE Emirates reageerde na de valpartij van Del Toro op het voorval en kwam met een geruststellende update. "Een foute bocht, en valpartij als gevolg, in de laatste kilometer hebben Isaac Del Toro uitgeschakeld in zijn rit tegen de klok, maar het gaat goed met hem, dus kan hij morgen wel van start." De Mexicaan staat op dit moment al 164e in het klassement. Del Toro kan de eindzege in Zwitserland hierdoor wel vergeten. Het is nog niet bekend welke koersen de twintigjarige klimmer nog meer gaat rijden dit jaar.

🇨🇭#TourDeSuisse A wrong turn (and consecutive crash) in the final km took out @ISAACDELTOROx1 to fight against the clock. But he’s ok to start tomorrow’s stage. #UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/uB4TFTesLf — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 9, 2024