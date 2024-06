Schakelprobleem van Arnaud De Lie bezorgt Bryan Coquard etappezege in de Ronde van Zwitserland

Bryan Coquard heeft de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De 32-jarige Fransman van Cofidis bleef de concurrentie voor in de sprint in Regensdorf. Na 177 kilometer leek Arnaud De Lie naar de overwinning te spurten, maar de Belg kampte met een schakelprobleem.

Op de laatste klim van de dag werd het tempo in het peloton verhoogd, waardoor de snelle mannen in eerste instantie moesten passen. In de afdaling naar de finish reden Mauro Schmid en Søren Kragh Andersen weg. Met nog vier kilometer snelde Alberto Bettiol voorbij de koplopers, maar vlak voor het rode vod werd hij ingerekend door het razende peloton. Daardoor was het alsnog de beurt aan de sprinters voor de ritzege.

De Lie ziet overwinning in het water vallen

Op voorhand leek het heuvelachtige parcours ideaal voor de vluchters. Echter hebben zij nauwelijks een serieuze kans gekregen om weg te blijven van het peloton. Een sterke kopgroep leek onderweg naar de overwinning in Regensdorf, maar in de finale kon een grote groep alsnog de aansluiting vinden.

De Lie zat in perfecte positie om de tweede etappe op zijn naam te schrijven. De 22-jarige Belg zette zijn sprint in om Coquard bij te halen, maar een schakelprobleem zorgde ervoor dat hij weer in het zadel moest zitten. Coquard kon zijn weg wel vervolgen en spurtte zo zonder gevaar naar pas zijn tweede WorldTour-zege. De Lie trok zichzelf weer in gang, maar kwam niet verder dan de tweede plaats. Michael Matthews completeerde het podium.

Yves Lampaert blijft aan de leiding

Yves Lampaert vertrok vandaag in de leiderstrui, nadat hij zondag de proloog op zijn naam had geschreven. De renner van Soudal Quick-Step finishte in de voorste groep, waardoor hij de volgende etappe wederom als leider aan de wedstrijd mag starten.

Valpartij in het peloton

Op 18 kilometer van de finish ging het mis op een smalle weg. Een groep renners kwam ten val, waar zelfs enkele in het water belandde. De schade leek verder mee te vallen. In de laatste twee kilometers waren er ook nog onder andere Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) en Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) betrokken bij een valpartij. Doordat de valpartij binnen de laatste drie kilometer viel verliezen ze geen tijd in het klassement.