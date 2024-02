Nederlandse zwemmers klagen erop los tijdens WK: 'Er zijn bizar weinig wc's'

Het ontbreekt de Nederlandse ploeg op de WK zwemmen in Doha aan van alles. Medaillekandidate Marrit Steenbergen is kritisch op de lange busrit naar het stadion, terwijl die bussen volgens vlinderslagspecialist Nyls Korstanje overvol zijn.

De dagen op de WK bestaan voor de zwemmers uit twee blokken: een reeks voorrondes tot 12.00 uur en een finaleblok in de avond. Tussendoor kunnen zij dan in principe terug naar het hotel, maar de reistijd van drie kwartier maakt dat voor Steenbergen lastiger. "Dat is echt lang en vind ik wel pittig. We gingen ook eerst nog naar een ander hotel en daar hebben we 10 minuten gestaan. Ik denk dat ik veel taxi's ga nemen deze week."

Korstanje (25) sluit zich bij die kritiek aan. Ook is het volgens hem "hutjemutje" in de bussen. "Alle plekken worden vol gezet en dan zit je 50 minuten naast een hoestend iemand, dat is niet zo chill", aldus de titelkandidaat op de 100 meter vlinderslag, zelf herstellende van een verkoudheid. De Nijmegenaar is ook verbaasd over de forse afstanden rond het zwembad in de multifunctionele Aspire Dome. "Ik had eigenlijk een elektrische scooter mee moeten nemen", lacht hij.

Kira Toussaint

Rugslagspecialiste Kira Toussaint vindt het "best bizar" dat er van elk tien toiletten maar ongeveer twee voor vrouwen zijn. Qatar heeft dan ook niet de beste reputatie als het gaat om vrouwenrechten. "Maar het hotel en het eten zijn goed, net als eigenlijk al het andere wat nodig is voor een zwemwedstrijd."

De omstandigheden zaten de Nederlandse zwemploeg niet dwars in hun prestaties. Alleen Imani de Jong lukte het op de 400 meter vrij niet om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Vanaf 17.00 uur Nederlandse tijd komen de zwemmers weer in actie.