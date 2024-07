Klaar voor de Spelen: Nadine Visser verbetert eigen Nederlandse record op 100 meter horden

Nadine Visser heeft zondagmiddag haar Nederlandse record op de 100 meter horden verbeterd. In Zwitserland liep zij een tijd van 12,42 seconden. Haar vorige record stond op 12,51 seconden.

Visser deed dat zelfs tijdens een kwalificatie voor de finale, die later op zondagmiddag nog is. Op de Zwitserse plek La Chaux-de-Fonds staat er een ingelast atletiektoernooi op het programma. Eerder op zondag verbeterde Femke Bol daar nog haar record op de 400 meter horden.

Femke Bol toont absolute klasse: topatlete verbetert Europees record in aanloop naar Olympische Spelen Femke Bol heeft haar eigen Europees record aangescherpt in aanloop naar de Olympische Spelen. Daarmee laat de topatlete zien dat ze in absolute topvorm is.

Het Europese record staat al sinds 1988 op naam van de Bulgaarse Jordanka Donkova, met een tijd van 12,21 seconden. Dat was tot 2016 overigens ook het wereldrecord. Momenteel is het wereldrecord in handen van de Nigeriaanse Tobi Amusan, die een tijd liep van 12,12 seconden.

Megatijd voor Visser

Dat Visser zo'n knappe tijd loopt in Zwitserland, is heel mooi meegenomen. In juni schrok zij namelijk nog van de snelle tijden die werden gelopen op de EK atletiek. Visser hoopte daar een medaille te pakken, maar werd 'slechts' vijfde door haar snelle concurrentes. De Nederlandse liep toen een tijd van 12,72 seconden.

"Die tijden van de nummers 1, 2 en 3 zijn gewoon bizar", zei de 29-jarige Noord-Hollandse na haar race. "Dit had een olympische finale kunnen zijn. Er is een flinke stap vooruit gezet in het Europese hordelopen."

Met haar tijd in Zwitserland was Visser overigens alsnog niet in de top drie geëindigd bij dat EK in Rome.