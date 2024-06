Sprintdiva Sha’Carri Richardson rent ondanks losse schoenveter (en heksennagels) naar prima tijd

Sha’Carri Richardson (24) heeft bij de Amerikaanse atletiektrials voor de Olympische Spelen een kunststukje geleverd. De sprintster had een losse schoenveter, maar snelde toch naar 10,88 seconden.

Richardson is een opvallende verschijning. De snelheidsduivel uit Dallas maakt veel werk van haar uiterlijk, met gekleurd haar, afwijkende pakjes en ditmaal enorm lange nagels. Ze is een vrouw die houdt van show, al is haar pure snelheid al meer dan voldoende om het stadionpubliek te vermaken.

Met haar winnende race gaat ze door naar de halve finale. Daar is een plek bij de top twee in haar heat genoeg om naar de Olympische Spelen te mogen, aldus Essentially Sports.

Schoenveter

Uit beelden blijkt dat haar schoenveter had losgelaten. Hoeveel zoiets precies scheelt op de 100 meter is lastig in cijfers uit te drukken. Maar goed contact tussen voet en schoen lijkt noodzakelijk om op een sprint tot optimale prestaties te komen. Op social media denken sommige fans dat ze in staat was om in de 10,6 te rennen.

Shoe untied, no problem 💅💅



Sha'Carri Richardson won her preliminary Olympic Trials 100-meter heat in 10.88 seconds with her shoe untied pic.twitter.com/amvYsxbgMA — Sole Retriever (@SoleRetriever) June 22, 2024

Wiet

Als Richardson erin slaagt om de Zomerspelen te bereiken, dan wordt het in Parijs haar olympisch debuut. In 2021 was ze vanwege het roken van wiet geschorst. Zelfs de Amerikaanse president Joe Biden bemoeide zich toen met haar zaak. "Regels zijn regels", zo luidde zijn oordeel, wat voor een politiek leider een logische houding is.

De sprintdiva schreef destijds op X: "Iedereen die weet hoe ze een perfect leven moeten leiden... Ik hoor gelukkig niet tot dat volk!"