Toch geen wereldrecord voor 19-jarige Canadees op 400 meter na 'probleem met startblokken'

Chrisopher Morales Williams liep afgelopen zaterdag tijdens de Amerikaanse universitaire kampioenschappen in Arkansas een wereldrecord op de 400 meter indoor, althans dat dacht hij. Het record kan niet worden erkend wegens een probleem met de startblokken.

Dat meldt de U.S. Track & Field and Cross Country Coaches Association. Zij stellen dat Williams wel de beste tijd ter wereld heeft gelopen, maar dat deze niet als officieel wereldrecord wordt bestempeld. De Canadees is na afloop getest op doping en dat was 'niet het probleem' volgens de organisatie.

Het probleem zou dus wel bij de startblokken hebben gelegen. Hoe of wat er daarmee precies aan de hand was, wordt niet duidelijk gemaakt.

Wereldrecord Femke Bol

Wie wel een wereldrecord op haar naam heeft is Femke Bol. De Nederlandse atlete liep tijdens het NK indoor op de 400 meter een tijd van 49,24 seconden. Het record dat ze verbrak stond al 41 jaar in de boeken. Jarmila Kratochvilova liep in 1973 een tijd van 49,26 seconden.