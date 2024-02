Dusan Tadic verhuurt voor flink bedrag zijn luxe benedenhuis in het Amsterdamse Oud-Zuid

Dusan Tadic verhuisde afgelopen zomer van Ajax naar Fenerbahçe. Dus ging hij vanzelfsprekend ook van Amsterdam naar Istanboel. De 35-jarige Serviër is daarom nauwelijks in de Nederlandse hoofdstad en besloot dan ook maar om zijn benedenhuis in Oud-Zuid te verhuren.

Volgens Bekende Buren vraagt Tadic maandelijks liefst 7950 euro huur. Maar dan heeft de huurder wel wat; een woonoppervlakte van 191 vierkante meter, waaronder vijf slaapkamers en twee badkamers. Ook is er voor de drankliefhebbers in de keuken een wijnklimaatkast.

De huurder kan daarnaast zeggen dat hij (voor onbepaalde tijd) in het huis van Tadic woont. Tadic heeft na zijn vertrek bij Ajax gezegd dat hij er wil terugkeren als trainer, dus is het handig dat hij nog een woning achter de hand heeft. Degene die in het benedenhuis van de voetballer wil wonen, moet naast de huursom ook een waarborgsom van 15.900 euro aftikken. Zelf betaalde Tadic 2,2 miljoen handje contantje voor de ruime woning.

Hartje Amsterdam

Naast alle luxe in binnenshuis valt er ook genoeg te genieten in de omgeving. Het huis ligt in Oud-Zuid en vlak bij bijvoorbeeld het Vondelpark, Museumkwartier en Rijksmuseum.