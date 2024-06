Enorme shock voor dochter van Ruud Gullit: 'Voelt letterlijk alsof je doodgaat'

Joëlle Gullit (27), de dochter van Ruud Gullit en Estelle Cruijff, heeft op vakantie een nare en beangstigende ervaring gehad. Ze had een paniekaanval. En het bleef vervolgens niet bij die ene aanval.

In een video op TikTok vertelt Gullit meer over wat haar is overkomen en wat het met haar doet. "Het voelt letterlijk alsof je doodgaat", zegt ze. "Ik kreeg geen adem, mijn hart bonsde enorm en ik trilde helemaal. Nu snap ik dus hoe het voelt en hoe eenzaam het kan zijn. Het is echt verschrikkelijk."

Praten

Ze zegt dat er sindsdien nog ongeveer zeven paniekaanvallen zijn geweest. Ze went er min of meer aan. En het helpt zeker ook om erover te praten, aldus Gullit. Tot slot dankt ze haar moeder Estelle Cruijff, de dochter van de broer van Johan Cruijff, Henny. "Ik ben zo dankbaar voor haar, maar ik moet wel weer beginnen om alleen dingen te ondernemen."

Ruud Gullit

Ruud Gullit is deze dagen wat vaker dan normaal op tv en in het nieuws, want er worden tijdens het EK voetbal 2024 in Duitsland uiteraard regelmatig herinneringen opgehaald aan het EK 1988. Gullit speelde toen mee bij Oranje, dat het toernooi, in West-Duitsland, op zijn naam schreef.

Onlangs waren er drie Nederlandse voetbalfans, die zich hadden uitgedost als Gullit, inclusief rastahaar en een wat donkerder gezicht. Sommigen critici vonden dat niet kunnen: je als witte man voordoen als zwarte man, inclusief blackface, zou racistisch zijn. Gullit vond het allemaal de ophef niet waard en was vereerd met hun actie.