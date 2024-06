Ruud Gullit reageert op ophef over verklede Oranje-fans: 'Ik voel me eigenlijk best vereerd'

Ruud Gullit lijkt zich niet al te druk te maken over de ophef die is ontstaan na de eerste groepswedstrijd van Oranje op het EK. Drie fans van Nederland waren verkleed als Gullit uit 1988, inclusief schmink, die toen Europees kampioen werd. Een deel vond het racistisch, maar zo zag de hoofdpersoon het zelf niet.

Dat zei Humberto Tan, voorzitter van de Commissie Mijnals, die gaat over racisme in de Nederlandse voetballerij, bij De Telegraaf. "Ik heb contact gehad met Ruud met de vraag hoe hij zich eronder voelde. Toen hij het zag, zei hij: 'Ik voel me eigenlijk best vereerd'. Het is een herinnering aan een van de grootste prijzen die hij gewonnen heeft en het is ook met die bedoelingen gedaan", aldus Tan. "Hij vindt het een hele mooie actie."

Racisme

Humberto Tan zag het zelf ook als ludieks. "Maar ik weet ook dat blackface heel gevoelig ligt. Dat weten we allemaal bij Zwarte Piet, maar in dit geval gaat het om een bestaand persoon", oordeelde hij. "Kijk, blackface is gewoon geen prettig fenomeen, maar in dit concrete geval zeiden wij als Commissie Mijnals tegen elkaar dat het als eerbetoon bedoeld is en het zo ook moet zien."

Toch heeft de ophef in binnen- en buitenland ervoor gezorgd dat één van de fans niet meer verkleed gaat als Gullit. "De ophef zette me aan het denken. Wellicht roept het bij anderen toch vervelende gevoelens op, ondanks dat ik Gullit adoreer en hem daarom na doe."

'Eerbetoon aan Gullit'

De fan laat verder aan het medium weten dat hij 'een perfectionist' is en daarom de zwarte schmink gebruikt. "Ik let op de details. Ik draag ook de schoenen die Gullit aan had", laat hij weten. Volgens hem hoort het allemaal bij het eerbetoon aan Gullit, die in 1988 scoorde in de gewonnen EK-finale.

