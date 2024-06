Ruud Gullit heeft opmerkelijke verklaring waarom hij geen trainer meer is: 'Dan moet je oppassen'

Hij is één van de beste voetballers uit de Nederlandse geschiedenis, maar zijn trainerscarrière kwam nooit echt van de grond. Ruud Gullit won met Chelsea de FA Cup en stond aan het roer bij Feyenoord, maar concludeert dat het vak toch niks voor hem is.

De inmiddels 61-jarige Gullit maakte in de jaren '80 en '90 grote indruk bij Feyenoord, PSV, AC Milan, Sampdoria, Chelsea én Oranje. Hij was vrijwel overal op het veld inzetbaar en was een échte aanvoerder. Na zijn loopbaan leek een trainersloopbaan dan ook voor de hand te liggen. Na een aardig begin, kwam de klad daar echter snel in.

"Het vak is eigenlijk niets voor mij, heb ik ervaren", zegt Gullit daar nu over in Helden Magazine. "Ik kan het wel en zou het nog kunnen; ik heb het inzicht, kan met spelers omgaan, maar ik ben te vrolijk. En dan moet je oppassen. Mensen denken al snel als je altijd lacht en vrolijk bent, dat je niet serieus bent."

Ruud Gullit (r) met Marco van Basten op het EK van 1988. © Getty Images

"Dat is het irritante aan het trainersvak", vindt Gullit. "Dat ze tijdens of na een wedstrijd bijna allemaal kijken of ze een uur op de wc hebben gezeten. Ze zitten allemaal met groeven in hun gezicht. Ik heb geen zin de hele tijd chagrijnig te zijn na een nederlaag."

Johan Cruijff

"Natuurlijk ging ik niet uren videobanden terugkijken", beweert Gullit. "Om de schijn op te houden blijven trainers heel lang op kantoor zitten, zodat de mensen om je heen denken dat je er alles aan doet. Johan Cruijff ging echt niet uren videobanden bekijken. Dat deed Franz Beckenbauer ook niet en geloof me, Carlo Ancelotti doet het ook niet. Dat lieten ze aan hun assistenten over."

"Als je succes hebt, wordt dat geaccepteerd. Als je werk erop zit, kun je naar huis gaan, want de spelers moeten het uiteindelijk doen. Je bent als coach volledig afhankelijk van je spelers."

Carlo Ancelotti

Ancelotti, oud-ploeggenoot van Gullit bij AC Milan, kent een bijzonder succesvolle trainersloopbaan. De Italiaan stond onder meer aan het roer bij Juventus, AC Milan, Chelsea, Bayern München, Paris Saint-Germain en Real Madrid. Met die topclubs won hij vier keer de Champions League en landstitels in Italië, Frankrijk, Engeland, Duitsland en Spanje.