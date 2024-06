Lionel Messi wil strijd aangaan met KSI en Logan Paul met sportdrankje Más

Lionel Messi als ondernemer hebben we nog niet veel eerder gezien. Toch gaat de Argentijnse superster nu de strijd aan met KSI en Logan Paul, die het drankje Prime introduceerden. Messi heeft nu - in redelijk dezelfde kleuren - het drankje Más+ op de markt gebracht.

Goed nieuws voor de liefhebber: het is een relatief gezond drankje. Er zitten weinig calorieën (tussen de zeven en tien per honderd milliliter) in en het drankje is gevuld met electrolyten en vitaminen. Daarnaast zitten er geen zoetstoffen, kleurstoffen in en ook geen cafeïne.

Messi heeft vier smaken van 'Más+' op de markt gebracht, waaronder Miami Punch. Toepasselijk, omdat Messi in de Verenigde Staten bij Inter Miami speelt. Daarnaast is er ook de smaak Orange d'Or, omdat Messi zeven keer de Ballon d'Or heeft gewonnen. De andere twee smaken zijn Berry Copa Crush en Limon Lime League.

Voorlopig nog niet in Nederland te vinden

Het gaat nog wel even duren voordat de smaak in Nederland beschikbaar is. Het drankje is vanaf 13 juni beschikbaar in Miami en komt in augustus pas in heel de Verenigde Staten in de supermarkten te liggen. 'Later dit jaar' komt het drankje naar de rest van de wereld.

'Goede hydratatie is essentieel in het dagelijks leven', zegt Messi op de site van het drankje. 'Dus ik heb besloten om zelf een drankje te maken. Más+ heeft een smaak waar ik van hou en ik ben trots om het te delen met mijn familie en vrienden. Omdat we ons altijd als een kampioen mogen voelen in ons leven.'

Prime

YouTuber en bokser KSI uit Engeland heeft samen met YouTuber en worstelaar Logan Paul ook een drankje op de markt gebracht: Prime. Het uiterlijk van die flesjes lijken een beetje op de verpakkingen van Messi's drankje.