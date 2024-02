Olympisch schaatskampioen Michel Mulder wint als musicalster het tv-programma Stars on Stage

Michel Mulder heeft tien jaar na zijn gouden medaille op de Olympische Winterspelen weer een prachtige prijs gepakt. De oud-schaatser won deze keer niet op de ijsbaan, maar wel in een tv-studio. Mulder was de beste in het programma Stars on Stage.

In het programma worden bekende Nederlanders opgeleid tot musicalartiest. Mulder stond vrijdag samen met zangeres Emma Heesters, de vriendin van voetballer Wesley Hoedt, en Susanna Klibansky in de finale van het programma. Met de winst in zicht kwam de echte topsporter in Mulder dan ook naar boven en won hij het programma.

De winst van het tv-programma komt bijna tien jaar na zijn gouden medaille op de Olympische Winterspelen. Mulder maakte het op 10 februari 2014 wel een stuk spannender, want hij troefde op de 500 meter in Sotsji landgenoot Jan Smeekens met een verschil van 0,01 seconde af. De manier waarop dat ging bezorgt hem tot op de dag vandaag nog wel een schuldgevoel.

Goedaardige tumor

Mulder deelde een aantal weken geleden in het programma van RTL4 dat hij een tumor ter grootte van een golfbal in zijn hoofd heeft. De oud-schaatser zei toen dat de tumor gelukkig wel goedaardig is, maar wel op een moeilijke plek zit.