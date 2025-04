Topschaatsster Joy Beune ziet ploeggenoot (22) na moeilijk seizoen groot nieuws delen, ook Jenning de Boo reageert

Er wordt al wekenlang niet geschaatst op het ijs, maar toch valt er genoeg te beleven in de schaatswereld. Veel topschaatsters maken namelijk een beslissing over hun toekomst. Zo verlengen veel Nederlanders hun contract bij hun huidige werkgever, maar zijn er ook de nodige sporters die op zoek moeten naar een andere ploeg. Joy Beune ziet tot haar vreugde van een gewaardeerde ploeggenoot langer mag blijven.

'Joepieeeee', reageert Beune als ze het Instagrambericht van haar team IKO-X2O ziet. Haar ploeg maakt namelijk bekend dat het contract van de 22-jarige Jesse Speijers wordt verlengd. Het talent kan vooral goed uit de voeten op de 5000 kilometer en ligt nu tot en met 2027 vast bij Beune en co.

Topschaatsster Joy Beune krijgt op haar verjaardag een waarschuwing van Kjeld Nuis: 'Helemaal voor mij' Het is een feestelijke dag voor Joy Beune. De topschaatsster mag maandag 26 kaarsjes uitblazen en dat moet nauurlijk gevierd worden. Ze moet echter wel oppassen, want haar vriend Kjeld Nuis aast op een cadeau dat de schaatsster kreeg.

Veel blessures

Speijers is vanzelfsprekend erg blij met het nieuws. "Ik heb een moeilijk seizoen achter de rug, maar ik ben nu weer fit en klaar om mooie dingen te laten zien met dit team." Speijers zorgde al op jonge leeftijd voor uitstekende resultaten, maar blessures speelden hem het voorbije schaatsjaar parten. Zo had hij last van zijn heup en onderrug, waardoor hij zich moest afmelden voor onder meer het World Cup Kwalificatietoernooi.

Dankzij het nieuwe contract weet Speijers dat hij in ieder geval tot een jaar na de Spelen bij de ploeg met Beune terecht kan. Ook andere ploeggenoten reageren dolblij. Zo laten Pien Hersman en Robin Groot een berichtje achter op Instagram. Jenning de Boo van Team Reggeborgh, een generatiegenoot van Speijers, laat ook weten uiterst content te zijn met het nieuws.

Schaatstalent Pien Hersman slooft zich dankzij bekende vriend uit in andere sport: 'Ik doe mijn best' Suzan Lamens en Arantxa Rus kunnen hun borst natmaken: Pien Hersman komt eraan. Het schaatstalent van Team IKO krijgt les van haar tennissende vriend Jesper de Jong. 'WTA Tour, eat your heart out', waarschuwt De Jong de tennisvrouwen.

Bijzonder contract Joy Beune

Het is niet het eerste contractnieuws van de schaatsploeg. Eerder verlengde Mats van den Bos zijn verbintenis. En er was uiteraard het grote nieuws rondom Beune. De vedette van de ploeg baarde opzien door een bijzonder lang contract te tekenen. Ze ligt namelijk tot 2030 vast. Dat houdt in dat ze niet alleen tot de Spelen van Milaan (2026), maar zelfs tot en met de Spelen van 2030 in de Franse Alpen onderdeel is van Team IKO.

Joy Beune gaat sportieve en gevaarlijke uitdaging aan met Kjeld Nuis op haar verjaardag: 'Daar gaan we' Zelfs op haar verjaardag kan Joy Beune het niet laten om een sportieve uitdaging aan te gaan. De schaatster viert haar 26e verjaardag op Gran Canaria samen met onder andere haar vriend Kjeld Nuis en zijn zoon Jax, met wie ze een sportieve uitdaging is aangegaan.

Wanneer wordt er weer geschaatst?

Dankzij de Spelen van Milaan is de schaatskalender verschillend ten opzichte van vorig seizoen. De eerste grote wedstrijden vinden in het weekend van 31 oktober plaats. Dan worden in Heerenveen de NK Afstanden verreden. Vervolgens volgen vier World Cups, waarna eind december het Olympisch Kwalificatie Toernooi plaatsvindt. Daar moeten de Nederlandse schaatsers hun ticket voor de Spelen, die van 6 tot en met 22 februari duren, veiligstellen. Voor hét toernooi in Italië staan begin 2026 ook nog de EK afstanden en World Cup 5 op de kalender.