Oud-topschaatsster Marianne Timmer ontkent bizar gerucht over relatie met presentator Harry Mens (77)

Een bijzonder liefdesgerucht: oud-schaatsster Marianne Timmer zou aan het daten zijn met de 77-jarige tv-presentator Harry Mens. De tv-presentator ontkent niet dat er iets aan het bloeien is tussen de twee, maar volgens de 49-jarige Timmer is daar helemaal geen sprake van.

Weekblad Privé pakte woensdagochtend groots uit met het verhaal dat de drievoudig olympisch kampioen aan de arm zou zijn gespot van Mens, die vooral bekend is als tv-presentator, tijdens een diner in Amsterdam. Het zou niet de eerste keer zijn dat de twee in het openbaar met elkaar te zien waren en de 77-jarige tv-presentator zou Timmer speciaal hebben opgehaald.

Volgens het weekblad bloeit er iets moois op tussen de twee en zijn ze al meerdere keren samen gezien. De tv-presentator wil niet spreken van een relatie, maar ontkent niet dat er mogelijk meer kan gaan spelen tussen de twee. "We staan er allebei voor open", reageert Mens bij De 538 Ochtendshow.

Timmer ontkent

Timmer spreekt dat verhaal echter tegen. "We zijn niks aan het opbouwen en zijn gewoon zakelijke vrienden", reageert ze bij De Gelderlander. Mens had haar samen met een vriendin uitgenodigd voor het diner. "Ik liep op de rode loper met die vriendin en toen vroeg de fotograaf of ik even met hem op de foto wilde. Ik zei toen dat ik hem schaatsles gaf, maar dat was een grap." Volgens haar is het contact tussen de twee enkel vriendschappelijk.

Getrouwd met voormalig doelman

Timmer was jarenlang getrouwd met oud-voetballer Henk Timmer, die als doelman voor onder meer Ajax, AZ, Feyenoord en het Nederlands elftal speelde. De twee scheidden in 2019 van elkaar. De schaatsster was van 2001 tot en met 2003 getrouwd met haar voormalige coach Peter Mueller, die haar in 1998 naar twee gouden medailles op de Olympische Spelen leidde.

René van der Gijp

Mens is vooral bekend als presentator van het RTL-programma Business Class. De optredens van de 77-jarige presentator leiden tot groot vermaak bij oud-voetballer René van der Gijp, die tijdens de talkshow Vandaag Inside met regelmaat in lachen uitbarst door fragmenten uit het programma.