F1 | Gehele weekend veel kans op regen bij Grand Prix van Canada

De Grand Prix van Canada staat voor de deur. Vorig jaar viel er veel regen en dat lijkt ook deze editie weer het geval. Bekijk hier de weersvoorspellingen voor de race op het Circuit Gilles Villeneuve.

De temperatuur is niet slecht in het Canadese Montreal: het gehele weekend tussen de 20 en 23 graden. Maar ook is er gedurende het hele weekend tussen de 40 en 60 procent kans op regen. Dat zou dus zomaar tijdens de vrije trainingen, de kwalificatie of de race kunnen zijn.

Weer en regen bij Grand Prix van Canada

Vorig jaar was er vooral gedurende de eerste twee dagen regenval. Bij de eerste vrije training vielen er wat druppels, waardoor de snelste tijd op vrijdagochtend 1:18.728 was. Die tijd werd neergezet door Valtteri Bottas. In de middag was iedereen een stuk sneller: Lewis Hamilton reed de snelste tijd met 1:13.718.

Vervolgens kwam de regen op zaterdag echt met bakken uit de hemel. De snelste tijd bij de derde vrije training was 1:23.106 van Max Verstappen. De Nederlander, die vorig jaar voor de derde keer wereldkampioen werd, reed bij het derde deel van de kwalificatie een tijd van 1:25.858. Zo hard regende het dus. Op zondag bleef het weer droog en reed Verstappen naar de overwinning.

Minder voordeel voor snelle auto's

Regen in de Formule 1 is zo interessant, omdat de kwaliteit van goede coureurs nog meer 'boven komt drijven'. De pure snelheid van een auto is net iets minder belangrijk. Het uit de muur houden van een auto op nat asfalt, dát is de uitdaging.