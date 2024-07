Prijzengeld Olympische Spelen 2024 | Nederlanders worden 'gestraft' voor meerdere medailles in Parijs

De Olympische Spelen zijn de grootste sportevenementen ter wereld. Bij geen enkel ander toernooi komen er zoveel sporters uit zoveel landen tegelijk in actie. Maar is het voor de atleten ook financieel een onvergetelijke en grootse gebeurtenis?

Vraag je aan olympiërs wat ze van 26 juli tot en met 11 augustus in Parijs willen bereiken, dan zal niemand zeggen dat ze flink wat poen willen meenemen uit de Franse hoofdstad. Het gaat om de sportieve prestaties, om de ervaringen en als alles meezit wellicht wat eremetaal.

Maar ook topsporters moeten hun rekeningen betalen. Daarom probeert de olympische bond NOC*NSF de Nederlandse sporters een steuntje te geven.

Geld per medaille bij de Olympische Spelen

De Nederlandse sportkoepel keert bijvoorbeeld een bonus uit voor atleten van Team NL die naar huis keren met een medaille. Een gouden medaille is goed voor 30.000 euro, een zilveren voor 22.500 en en bronzen voor 15.000 euro.

Maar wat nou als een team een plak pakt? Dan wordt het bedrag gedeeld, via deze formule: individuele vergoeding keer de wortel van het aantal deelnemers, gedeeld door het aantal deelnemers. Met als minimum 11.000 voor goud, 8.000 voor zilver en 5.000 voor brons.

Meerdere plakken

Gouddelvers die met meerdere medailles de Zomerspelen verlaten, krijgen te maken met een soort strafsysteem. In die gevallen wordt namelijk alleen voor de beste medaille de volle mep uitbetaald. Bij een tweede medaille wordt twee derde van het oorspronkelijke bedrag toegekend, bij een derde medaille één derde.

Andere landen

Op deze manier probeert de bond het budget beheersbaar te houden. NOC*NSF schat in dat er 1,3 miljoen euro wordt uitgekeerd aan medaillebonussen. Daarmee neemt Nederland een positie in de middenmoot in qua prijzengeld. In bijvoorbeeld Singapore levert goud 600.000 euro op, in de VS zijn de bedragen vergelijkbaar, terwijl in pakweg Engeland, Noorwegen en Zweden er helemaal geen bonus wordt uitgekeerd.

Sommige atleten maken in Parijs kans op bonussen die de internationale atletiekbond uitkeert. Die regeling wordt in 2024 voor de eerste keer toegepast. Als Femke Bol bijvoorbeeld de 400 meter horden wint, krijgt ze van de atletiekbond 50.000 dollar (46.000 euro).

A-status

Sporters die in het verleden al successen behaalden en aan bepaalde normen voldoen, krijgen van NOC*NSC de A-status toegewezen. Dat levert het hoogste niveau van ondersteuning op, inclusief een maandsalaris. De sportkoepel keert van 910 (18-jarigen) tot 2547 euro uit (vanaf 27 jaar).

De meeste atleten zullen dus andere inkomstenbronnen moeten aanboren. Bijvoorbeeld sponsordeals, of door populariteit op social media te gelde te maken. Jutta Leerdam is inmiddels ook een veelgevraagd model bij modemerken.

Belasting

Bij dit overzicht maken we gebruik van een overzicht dat is samengesteld door Barry De Vent, content specialist bij Nextens. Hij verwacht dat de Belastingdienst circa 200.000 euro opstrijkt naar aanleiding van de Nederlandse prestaties in Parijs. Dat is peanuts natuurlijk, zeker vergeleken met Nederlandse wereldsterren als Max Verstappen, die 65 miljoen euro per jaar verdient en doordat hij in Monaco woont nul procent belasting betaalt.