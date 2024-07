Dit is 'de meest sexy atlete' (5 miljoen volgers) tijdens Olympische Spelen: 'Ik heb er geen stress over'

Alica Schmidt (25) is een van de populairste atletes ter wereld. Bij de Olympische Spelen te Parijs wil de Duitse ook een van de succesvolste worden. Het wordt haar eerste deelname aan de Zomerspelen.

Voor de vorige Olympische Spelen, in Tokio, had ze zich geplaatst als loopster in de Duitse estafetteploeg voor de 4x400 meter. Ze kwam echter niet in actie: haar reserverol bleek niet nodig. In Parijs hoopt ze wel ook echt een olympische wedstrijd mee te maken, ditmaal als lid van de Duitse gemengde estafette 4x400.

Trainen

Het Duitse WomensHealth sprak Schmidt, die onder meer uitlegt hoe haar trainingen in elkaar ziten. "Vaak train ik met intervallen, waabij een interval drie minuten duurt, met tussendoor 90 seconden rust. Ik herhaal dat in regel acht keer. Al met al ren ik zo een paar kilometer. Ook oefen ik de start en spring ik. Daarnaast doe ik vier tot vijf keer per week krachttraining."

Meest sexy atlete

Nadat het Australische tijdschrift Busted Coverage haar in 2017 uitriep tot 'meest sexy atlete ter wereld', nam haar aantal volgers op Instagram explosief toe. Momenteel heeft ze vijf miljoen volgers.

"Ik probeer een paar dingen voor sociale media door anderen te laten doen, zodat ik me totaal kan richten op sport", zegt ze over haar rol als influencer. "Maar ik heb er geen stress over. Ik leg mezelf geen druk op om elke dag de beste content te leveren, of om de hele dag door dingen te posten. Ik doe iets op sociale media als ik daar zin in heb. Dat houdt het authentiek. Dat is belangrijk om succesvol te blijven op sociale media."

Sport

Ze ziet het als onvermijdelijk dat ze een profsporter is geworden. Was ze niet geslaagd in de atletiek, dan zou ze wel een andere tak beoefenen.

"Ik heb veel geprobeerd: judo, tafeltennis, klimmen, gymnastiek, dansen. Zou ik niet aan atletiek doen, dan was ik vermoedelijk blijven hangen bij dansen, want dat deed ik vroeger het meest. Maar er kwam een moment, dat ik moest beslissen wat ik als prof wilde doen. Ik koos atletiek en ben daar nog steeds blij mee."