Biljarter Dick Jaspers grijpt weer de macht op wereldranglijst na wereldbekerzege

Biljarter Dick Jaspers is de nieuwe nummer één van de wereldtanglijst. De 58-jarige Nederlander heeft de wereldbeker driebanden in Porto gewonnen en dat was genoeg om de koppositie weer op te eisen.

In de finale in Porto versloeg Jaspers de Koreaan Myung Woo Cho met 50-35 in 28 beurten. Het was zijn dertigste overwinning in een World Cup. In de finale liep Jaspers snel uit naar 20-2 en bij 27-4 haalde hij de pauze. De Koreaan kwam terug tot 45-21 en na een serie van negen caramboles tot 45-35, maar toen vond Jaspers het gaspedaal weer: 50-35.

De eindstand van de World Cup in Porto