Onstopbare Jordan Stolz pakt ook 500 meter-goud bij World Cup Quebec

Jordan Stolz heeft de eerste 500 meter van de World Cup in Quebec als snelste afgelegd. De schier onklopbare Amerikaan raasde in 34,51 over de eindstreep. Laurent Dubreuil veroverde zilver, Yuma Murakami werd derde.

Stolz is momenteel een schaatsmachine met het gaspedaal flink omlaag gedrukt. Eerder won hij in Quebec al de 1000 meter en, vlak voor deze 500 meter, de 1500 meter. Dit zijn gelijk ook de drie afstanden waarop de tiener momenteel de wereldkampioen is. Bij de aanstaande WK afstanden in Calgary wordt het voor de concurrentie een lastige taak om hem van driedubbele prolongatie af te houden.

Van de Nederlanders op het ijs van Quebec was Janno Botman de enige met een tijd van onder de 35. Hij werd met 34,89 de nummer vijf. Stefan Westenbroek (11e) en Merijn Scheperkamp (16e) kunnen onmogelijk tevreden terugkijken op hun rit.

Volle ronde

De sleutel van Stolz' succes op de kortste sprintafstand is de volle ronde. Openen doen met name Aziatische sprinters rapper dan de Amerikaanse alleskunner, maar als het aankomt op pure topsnelheid vasthouden, dan is de technisch vlekkeloze Stolz niet te bedreigen. Wel kwam Dubreuil op dat gebied bij hem in de buurt. De Canadees wordt met de week sterker, wat interessant is voor de WK afstanden.

Klassement World Cup 500 meter

Wataru Morishige staat met nog een 500 meter te gaan aan kop van het klassement,met 445 punten. De Japanner moet zondag Laurent Dubreuil van zich af houden (428). Beste Nederlander in de ranking is Janno Botman, op plek negen.