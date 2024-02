Suzanne Schulting was plezier kwijt: 'Heel lang idee gehad dat het niet goed ging komen'

Suzanne Schulting keert komend weekend terug op het ijs. De shorttrackster kampte lang met een blessure én mentale klachten. Ze vroeg zichzelf zelfs meermaals af of het nog wel goed ging komen. "Er is geregeld door mijn hoofd gegaan: ’ga ik wel weer de oude Suzanne worden?’"

"Dat is heel lastig geweest", zegt Schulting in een interview met De Telegraaf. De 26-jarige Schulting was jarenlang de beste shorttrackster, maar na de Olympische Winterspelen van 2022 ging het goed mis. Zij raakte geblesseerd en kampte ook met mentale klachten. Ze reed zelfs bijna een jaar geen wedstrijden. Tot dit weekend.

Zij had last van het cms-virus, wat al haar energie wegnam voor een lange periode. "Het schaatsen was zo zwaar, alsof je met een hakbijl op het ijs aan het slaan bent en je er niet doorheen komt. Je stelt jezelf constant vragen. Wanneer gaat het weer goed komen? Wanneer ga ik me weer een beetje mezelf voelen?"

'Het werd te veel 'móéten'

Ondertussen had zij de tijd om over het leven te leren. Zo werd het allemaal te veel 'móéten' voor Schulting. "Ik heb geleerd dat ik geen machine ben, want zo was het natuurlijk wel een beetje. Je kan op de momenten dat het slecht gaat niet altijd maar blijven doorgaan. En dat is ook oké."

Dankbaar voor haar vriend

Stel je voor: je hebt weinig energie en kan daardoor een tijdlang niet de sport uitoefenen waar je de beste ter wereld in bent. Dat kan thuis op de bank weleens voor chagrijn zorgen. Haar vriend Sam kreeg het dan soms ook zwaar te verduren. "Als ik moe ben, krijg ik een kort lontje. Dan reageer je de dingen af op mensen die heel dicht bij je staan. Voor Sam is die periode ook niet makkelijk geweest."

Schulting zag dat in en heeft dat met haar vriend besproken. "Ik ben hem heel dankbaar voor zijn steun."