ABN AMRO-toernooi | Gijs Brouwer maakt nog kans op kwalificatie, maar is laatste Nederlander

Gijs Brouwer is de enige Nederlandse tennisser die zich nog kan plaatsen voor de ABN AMRO Open. De 27-jarige Brouwer overleefde zaterdag de eerste ronde van de kwalificatie.

Hij moet zondag nog een wedstrijd winnen, voordat hij zich opnieuw kwalificeert voor het ATP-toernooi van Rotterdam. Vorig jaar haalde Brouwer verrassend de kwartfinale van het hoofdtoernooi. De Belg David Goffin, ooit een speler in de top tien van de wereld, is zijn laatste tegenstander in het kwalificatietoernooi. In de eerste ronde won hij van de 19-jarige Belgische Fransman Luca Van Assche: 6-3 6-3.

US Open

Brouwer is nooit echt doorgebroken in de tennistop. Hij stond nooit in de top 100 van de wereld. In 2022 behaalde hij als qualifier de tweede ronde van de US Open, zijn enige deelname aan een grandslamtoernooi.

Andere Nederlanders

Minder succes voor de andere Nederlanders in het kwalificatietoernooi. De 15-jarige Thijs Boogaard, jongste deelnemer van het ABN AMRO-toernooi ooit, verloor met 6-3 6-3 van Fransman Hugo Gaston. Guy den Ouden, nummer 336 van de wereld, kreeg ook een wildcard voor het kwalificatietoernooi. De Spanjaard Pablo Llamas Ruiz was te sterk voor hem: 6-4 7-5. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor plaatsten zich direct voor het hoofdtoernooi.