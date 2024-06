Onzeker of Novak Djokovic verder kan op Roland Garros: 'Blessure had voorkomen kunnen worden'

Novak Djokovic heeft een knieblessure overgehouden aan zijn partij tegen Francesco Cerundolo op Roland Garros. Het is nog onzeker of de nummer één tennisser van de wereld woensdag in de kwartfinales in actie kan komen.

"Ik weet niet of ik dan in staat ben de baan op te stappen", liet Djokovic na afloop van zijn partij weten. "Ik hoop het. We gaan zien wat er gebeurt."

Novak Djokovic dankzij pijnstillers naar kwartfinale Roland Garros na slijtageslag van bijna vijf uur Novak Djokovic heeft op miraculeuze wijze de kwartfinale van Roland Garros gehaald. De 37-jarige Serviër leek in de achtste finale dood en begraven, maar richtte zich op en knokte zich op wilskracht langs Francesco Cerundolo: 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 en 6-3.

Djokovic gleed tijdens de tweede set uit en bezeerde daarmee zijn rechterknie. Hij moest een medische behandeling krijgen die minutenlang duurde. Met medicatie kon hij de partij uitspelen en wist hij die in vijf sets naar zich toe te trekken: 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 en 6-3.

"Op een gegeven moment wist ik niet of ik nog verder kon spelen", zei Djokovic na afloop. "Ik kreeg wat medicatie en na de derde set nog wat meer. Na een half uur tot drie kwartier, aan het einde van de vierde set, ging dat z'n werk doen. Toen kon ik weer vrijer bewegen."

Maar die medicatie werkte ook weer uit. Djokovic zal dinsdag wat controles en tests ondergaan, daar moet meer duidelijkheid uit volgen.

Prijzengeld Roland Garros 2024 | Tallon Griekspoor krijgt dit bedrag na nederlaag tegen Alexander Zverev De winnaar bij de mannen én vrouwen op Roland Garros mag liefst 2,4 miljoen euro mee naar huis nemen. Bekijk hier hoeveel prijzengeld alle deelnemers van Roland Garros krijgen.

Kritiek

Djokovic uitte tijdens zijn wedstrijd al kritiek op het onderhoud van de baan. "Goed gedaan, toezichthouders en grondpersoneel. De baan is totaal niet glad", riep hij sarcastisch. Na afloop dacht hij zelfs dat de blessure misschien voorkomen had kunnen worden.

"Je glijdt wel vaker weg op gravel en ook wel eens op gras, maar vandaag was het extreem", zei Djokovic. "Had mijn blessure voorkomen kunnen worden? Misschien, als er wat meer op de staat van de baan zou zijn gelet."