Wimbledon zit in de rats en neemt lastige beslissing, mogelijk ook gevolgen voor Nederlander

De regen zit het tennistoernooi van Wimbledon zo dwars, dat de organisatie een flinke beslissing moet nemen. De planning moet helemaal op de schop, want de finale van het gemengd dubbelspel is met liefst drie dagen verlaat.

Eigenlijk zou de strijd om de titel donderdag al zijn, maar die is nu zondag. Dan staat ook de finale van het enkelspel bij de mannen op het programma. Door de regen zijn nog altijd niet alle wedstrijden uit de eerste ronde van het gemengd dubbelspel uitgespeeld. Dit maakt het volgens de toernooiorganisatie onmogelijk om de finale al op donderdag af te werken.

Jean-Julien Rojer

Onder anderen de Nederlander Jean-Julien Rojer moet met zijn Amerikaanse dubbelpartner Bethanie Mattek-Sands zijn partij uit de eerste ronde nog afmaken. Het duo staat in de eerste set met 5-3 achter tegen de Argentijn Máximo González en Ulrikke Eikeri uit Noorwegen. Demi Schuurs is al uitgeschakeld.

Dubbelspel duurt nog even

In de eerste ronde zijn er pas elf van de zestien koppelwedstrijden uitgespeeld. Schuurs verloor met haar partner Hugo Nys uit Monaco wel één van die duels. Rojer moet dus zijn eersterondepartij nog uitspelen op het Engelse gras, maar weet bij een zege dat het toernooi dus nog wel even duurt. Verder zitten er geen Nederlanders meer in het gemengd dubbelspel.

Geen Botic van de Zandschulp op de Olympische Spelen: 'Dit zijn de beste zes tennissers van Nederland' Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof en Jean Julien Rojer/Robin Haase zijn de twee Nederlandse koppels die komende zomer in Parijs deelnemen aan het dubbelspel bij de mannen, meldt de tennisbond.

Enkelspel

In het enkelspel zat het er al snel op voor de drie Nederlandse afgevaardigden. Zowel Arantxa Rus, als Tallon Griekspoor, als Botic van de Zandschulp kwam niet voorbij de tweede ronde. Novak Djokovic is de grote man waar nog naar gekeken wordt. Hij staat in de kwartfinale.

'Respectloos, dat accepteer ik niet': woedende Novak Djokovic haalt uit naar publiek op Wimbledon Novak Djokovic heeft al jaren een haat-liefdeverhouding met het publiek van Wimbledon en maandagavond escaleerde het haat-gedeelte. De met een grijze brace (en dus niet zoals voorgeschreven met een witte variant) spelende Serviër won eenvoudig in de vierde ronde van Holger Rune. Na afloop joelde Djokovic terug naar het publiek. "Gooooooooooood night."

Wimbledon

Bekijk ook op onze speciale online tennispagina al het laatste nieuws over Wimbledon en check ook het speelschema en alle uitslagen.