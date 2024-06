8-jarig meisje doet trots haar verhaal na knuffel van Cristiano Ronaldo: 'Ik vind hem echt leuk!'

Cristiano Ronaldo en een 8-jarig meisje gingen zaterdagavond viraal na een schattige knuffel, vlak voor Turkije - Portugal. Het meisje, Diana, doet nu haar verhaal: "Ik hou echt van Ronaldo, hij is heel goed."

Dat zei ze bij het Portugese medium A Bola. Het leverde haar direct veel bekendheid op. Na de wedstrijd stapte zij met haar moeder op het vliegtuig naar huis en daar werd zij direct herkend. "Toen ik terugging met het vliegtuig, was er al iemand die mij had gezien!" Haar moeder voegde daar aan toe: "Toen we in het vliegtuig stapten, zei een man: Ben jij niet dat meisje dat bij Ronaldo stond? Waarop de kleine Diana reageerde: Ja, dat ben ik!"

De moeder van Diana, Carla, zei dat haar vrienden al zeggen dat ze beroemd is en dat ze straks handtekeningen moet uitdelen. Haar klasgenootjes zullen niet de enigen zijn die jaloers zijn, want Diana heeft ook twee broers. Die bleven achter in Portugal, maar benadrukten hoe bijzonder dit moment was.

'Goud waard'

Moeder Carla: "Ze zijn nog steeds vol ongeloof. Ze zeggen dat het goud waard is. Eén bleef tot twee uur ’s nachts op TikTok op zoek naar actuelere video’s." Diana liep eigenlijk met Portugal-keeper Diogo Costa het veld op, maar bij het volkslied tikte zij even Ronaldo aan, die naast de keeper stond. Na het volkslied gaf hij haar een knuffel.

Haar moeder had het niet eens in de gaten, want zij zat aan de andere kant van het stadion. En natuurlijk had de familie ook niet verwacht dat het zó viraal zou gaan. Diana is overigens trouw fan van Benfica, waar haar favoriete speler João Neves is. En bij Portugal, ná Ronaldo? "Bruno Fernandes. Hij is héél goed."

Portugal

Portugal heeft nu twee groepswedstrijden gespeeld en staat op zes punten, na zeges op Tsjechië en Turkije. Alleen de groepswedstrijd met Georgië staat nog op het programma, maar Ronaldo en co. zijn al zeker van groepswinst.

