Ajax wil niet zeuren over beslissend VAR-moment in Heerenveen: 'Je moet dit accepteren'

Ajax verloor zondag uit bij Heerenveen met 3-2. Na afloop ging het maar over één moment: de cruciale VAR-beslissing in de laatste minuut van de wedstrijd. Ajax leek nog op 3-3 te komen, maar de VAR constateerde dat de bal niet volledig over de doellijn was gegaan.

Steven Berghuis reageerde nuchter tegen ESPN na afloop van de wedstrijd. "Het is ongelooflijk moeilijk te zien als je geen doellijntechnologie hebt. Dan moet je dit accepteren. We hadden met een puntje weg kunnen gaan, maar dit is ook voetbal."

Ajax speelde een zwakke eerste helft tegen Heerenveen, maar leek in de slotfase nog terug te kunnen komen. Een doelpoging van de Amsterdammers werd op de lijn weggewerkt. De VAR zou beslissen of Ajax nog met een punt naar huis zou gaan. Deze constateerde dat de bal de lijn niet volledig was gepasseerd.

Ajax-coach John van 't Schip wil er niet over zeuren. "Of het een doelpunt is? Daar wil ik bij wegblijven. Ik denk dat doellijntechnologie het allermakkelijkste is. Als je lijnen gaat trekken uit alle hoeken is het lastig te zeggen."