Almere City maakt AZ redelijk makkelijk onschadelijk, Ajax kan Alkmaarders inhalen

Almere City en AZ hebben in het Yanmar Stadion niet gescoord. Het werd dus 0-0, wat voor de gasten uit Alkmaar met minder gejuich zal worden ontvangen dan bij de Flevolandse gastheren. De meeste kansen werden namelijk afgedwongen door AZ.

In de eerste helft was er weinig te genieten in Almere. De promovendus wilde er geen open wedstrijd van maken, speelde taakbewust en hoopte op een verdedigend slippertje bij de Alkmaarders. Andersom was AZ actiever en energieker, zonder te kunnen overheersen. De gele prent voor thuisspeler Joey Jacobs was nog het opwindendste voor rust.

Pavlidis

Direct na de hervatting kreeg AZ-spits Vangelis Pavlidis een uitgelezen kans om wat vuur in de pot te krijgen. De Griek miste echter, oog in oog met Almere-keeper Nordin Bakker. De enige twee andere keren dat AZ dichtbij de openingstreffer kwam, faalde middenvelder Sven Mijnans.

Saai

Bij ESPN waren de analisten niet onder de indruk van het tafereel. "Het is zaterdagavond, kom op jongens", zei presentator Jan Joost van Gangelen "Er waren meer overtredingen dan balcontacten in de zestien."

Eredivisie

AZ zit in een zwakke periode, met maar drie punten uit de laatste zes speelronden (en nul zeges). De trainerswissel pakt nog niet hoopvol uit. Ajax kan zondag over AZ heen wippen in de Eredivisie. Bekijk hieronder de stand.