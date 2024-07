Bertrand Traoré: de man die Lyon de kop omdraaide en daarna Ajax verliet voor die club

Bertrand Traoré keert terug op het oude nest bij Ajax, nadat de buitenspeler uit Burkina Faso wat mislukte avonturen kende. Maar hoe verliep de vorige periode van Traoré bij Ajax ook alweer?

In 2014/2015 speelde Traoré op huurbasis bij Vitesse, waar hij dertien Eredivisie-doelpunten maakte. Het volgende seizoen ging hij weer terug naar Chelsea, de club waar hij onder contract stond, maar daar kwam hij niet echt aan spelen toe. Ajax zag de kwaliteiten van Traoré en haalde hem in 2016/2017 opnieuw naar Nederland.

Daar beleefde Traoré onder Peter Bosz een topseizoen. Hoewel Ajax geen prijzen pakte, bereikten de Amsterdammers wel de finale van de Europa League. Traoré had een belangrijke rol in die route naar de finale en maakte in het Europese seizoen vier doelpunten en gaf evenveel assists. In de Eredivisie was hij bij elf doelpunten betrokken.

Eerste transferaanwinst is binnen: Ajax versterkt zich met oude bekende vleugelspeler Ajax heeft de eerste versterking voor het nieuwe seizoen binnen. De Amsterdammers zijn in de zoektocht naar een nieuwe vleugelspeler uitgekomen bij een oude bekende. De 28-jarige Bertrand Traoré komt transfervrij over van Villarreal, zo bevestigt de club op eigen kanalen.

Olympique Lyon

In de Europa League was hij goed voor twee goals en een assist tegen Olympique Lyon in de halve finale. De Franse club wist genoeg: die moeten we hebben. De eerstvolgende transferperiode nam Lyon hem voor tien miljoen euro over van Chelsea. Daar kende hij drie goede seizoenen, waarna hij de overstap maakte naar Aston Villa voor bijna twintig miljoen euro.

Door die club werd hij op een gegeven moment verhuurd aan Basaksehir uit Turkije en in februari 2024 transfervrij aan Villarreal geschonken. Hij speelde daar elf wedstrijden in La Liga en keert nu dus terug bij Ajax.

Bertrand Traoré bij Villarreal / Getty Images

Lassina Traoré

Dat Traoré positief was over Ajax, bleek wel uit het feit dat zijn neefje ook voor de Amsterdamse club ging voetballen. In januari 2019 kwam Lassina Traoré over van Ajax Cape Town. Inmiddels speelt de spits voor het Oekraïense Shakhtar Donetsk, dat in de zomer van 2021 tien miljoen euro voor hem betaalde.

De nog altijd pas 23-jarige spits beleefde zijn hoogtepunt voor Ajax in de recordwedstrijd tegen VVV-Venlo. Ajax won met liefst 13-0 en Traoré was goed voor vijf doelpunten en drie assists.