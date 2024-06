Denzel Dumfries verbaasd over snelle klik met Brian Brobbey: 'Een heel mooie, oprechte jongen'

Denzel Dumfries kan het goed vinden met Brian Brobbey. Dat vond de rechtsback van Inter zelf ook opvallend, aangezien hij de spits van Ajax helemaal niet persoonlijk kende. Toch zit het meteen goed tussen de twee.

"Ik heb wel met zijn broer Derrick Luckassen samengespeeld bij PSV", zegt Dumfries tegen De Telegraaf. Luckassen begon zijn profcarrière bij AZ en kende meerdere buitenlandse uitstapjes. Afgelopen seizoen stond de 28-jarige verdediger onder contract bij Maccabi Tel Aviv.

"Brian is een heel mooie, oprechte jongen", gaat Dumfries verder over Brobbey. "En eigenlijk hebben we vanaf het begin een heel goede klik. Hij is een jonge speler met veel potentie en een grote toekomst voor zich. Ik probeer hem mee te nemen in de dingen die ik zie. We hebben heel veel talenten bij Oranje en als oudere spelers proberen we die wegwijs te maken. De sfeer is écht goed."

Bijzondere carrière

Brobbey kent op jonge leeftijd (22 jaar) al een bijzondere carrière. In de zomer van 2021 stapte hij transfervrij over van Ajax naar RB Leipzig, nadat hij in de winter zijn contract niet wilde verlengen. Een seizoen later kwam hij toch weer terug op het oude nest, maar toen moest Ajax wel ruim zestien miljoen euro voor hem neertellen.

De spits heeft altijd gezegd die transfersom te willen terugbetalen aan de Amsterdamse club, waar hij al als kleine jongen voor speelde. Dit seizoen begon hij met zijn transferwaarde op te krikken, door achttien doelpunten te maken en tien assists af te leveren in dertig Eredivisiewedstrijden.

Blessureleed

Bij Oranje staat de teller op twee interlands, waarvan één in de voorbereiding op dit EK. Hij kwam een uur in actie tegen Canada. Brobbey miste de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Polen (2-1) wegens een hamstringblessure. Inmiddels is hij wel weer aangesloten bij de groepstraining.

