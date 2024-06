Denzel Dumfries wil Memphis Depay terugpakken op EK: 'Het wordt de hoogste tijd'

Op het WK in Qatar werd Denzel Dumfries geprankt door Memphis Depay op de hotelkamer. De klassieke truc, met wachten achter de deur trapte hij in. De verdediger werd weer met het filmpje geconfronteerd en besloot dat het tijd was voor wraak. "Dat moet nu wel een keer gebeuren."

Denzel Dumfries is bij het Nederlands elftal uitgegroeid tot een van de gangmakers. Nathan Aké en ook Brian Brobbey noemen hem als één van de eerste als ze gevraagd worden wie de sfeer bepaald. Daar is Dumfries trots op. "Ik doe daar helemaal niets voor, ik ben gewoon mijzelf. Ik hou van een goede sfeer."

Denzel Dumfries bedankt medespelers voor prachtige titel: 'Ik doe daar helemaal niks bijzonders voor' Denzel Dumfries is al een tijd bij Oranje en is ondertussen uitgegroeid tot lolbroek van het team. Zowel Nathan Aké als Brian Brobbey geven hem al die titel. Dumfries is vereerd. "Maar in het veld telt maar één ding: presteren." Hij kijkt uit naar de start van het EK en is blij met de steun vanuit Nederland.

Op het WK in 2022 was hij ook al bij het grootste deel van deze groep, al was hij daar nog wel slachtoffer van wat kleine grapjes. Onder andere Memphis Depay had het gemunt op hem. Memphis had een camera in zijn kamer gezet, waar Dumfries binnen kwam. De aanvaller stond zelf achter de deur en toen Dumfries binnen kwam... liet hij hem schrikken.

Nu twee jaar later is het ondertussen wel een keer tijd voor payback, toch? Dumfries is het daar wel mee eens. "Het wordt wel eens tijd, ik heb dat nog niet gedaan. Ik ga er maar eens mee aan de slag", zei hij twee dagen voor de eerste wedstrijd van het EK tegen Polen. Dumfries heeft daar een goede kans om in de basis te staan, maar is daar nog niet mee bezig. "Een goede voorbereiding is het enige dat telt."

