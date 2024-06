Training Nederlands elftal open voor familie: groot voetbalfeest met kinderen op het veld

De training van maandagmorgen, een dag na de overwinning op Polen, was open voor familie. Vrijwel alle ouders, spelersvrouwen, kinderen en familie van stafleden waren aanwezig. Op die training zagen zij dat Brian Brobbey weer aanwezig was, maar hij trainde nog wel apart.

Het was een aandoenlijk gezicht op de tribune bij de training. Kinderen die in Oranjeshirtjes liepen met de naam van hun vader achterop. Ook de kinderen en kleinkinderen van bondscoach Ronald Koeman waren aanwezig. Dat leverde mooie beelden op van de bondscoach die zijn kinderen een kus gaf.

De kinderen waren meer bezig met hun eigen speelgoed dan met de training. Maar toen de training klaar was... Ook Ronald Koeman Jr. was aanwezig, die vakantie heeft van het reguliere voetbalseizoen. Hij stond afgelopen seizoen onder de lat bij Telstar.

Feest na de training

Nadat de basis klaar was met rekken en strekken, gingen zij al gauw naar de kinderen toe en speelden zij wat met elkaar. Toen de reserves ook klaar waren, mocthten alle kinderen het veld op. De twee dochters van Weghorst waren er als eerste bij en gingen bij papa Weghorst zitten. Zij stalen de show met papa toen zij gingen voetballen. Het kind van Blind stal ook de show, hij pakte de bal hardhandig van zijn papa af en scoorde een goal.

Dumfries speelde, net als Van Dijk, een balletje over met zijn dochter. Een mooi moment voor de selectie na de krappe overwinning van gisteren. Het duurt nu weer even voordat de selectie de familie zal zien.

Brian Brobbey

Brian Brobbey verscheen ook weer op de training, al was dat maar voor even. Hij deed mee met de warming-up maar toen het trainen echt begon met partijtjes, werkte hij een apart programma af. Het betekent dat de Ajax-spits op weg is om terug te komen. Hij liep een blessure op waar vijf tot zeven dagen voor stond. De verwachting is dat hij later kan spelen.

Of hij daadwerkelijk zal gaan spelen, valt nog te bezien. De man die als laatste bij Oranje kwam, Joshua Zirkzee, maakte een goede indruk op de training. De reserves van Oranje werkten verschillende partijspellen af en sloten af met een grote partij. Zirkzee en Steven Bergwijn vielen daarbij erg op. Zirkzee scoorde een boel doelpunten en was erg sterk aan de bal. Bergwijn maakte veel acties en leek weer even op de Bergwijn die in bloedvorm was.

Wout Weghorst

De matchwinner van zondag trainde ook mee met die partijtjes, Wout Weghorst. Hij scoorde wat doelpunten maar moest ook erg afzien. Bij de partijtjes waarin omschakelen centraal stond, legde hij meter na meter af. Meer dan eens stond hij uit te puffen als er even rust was.

