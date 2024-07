Deze uitblinker bij Spanje is twee dagen voor de EK-finale tegen Engeland jarig

De Spaanse vleugelspeler Nico Williams is geboren op 12 juli 2002 en wordt dus vrijdag, vlak voor de finale van het EK voetbal tussen Spanje en Engeland, 22 jaar. Beloont een van de opvallendste spelers van Euro 2024 zich zondag met de Europese titel?

Williams is geboren in Pamplona, de derde grootste stad van Baskenland, in het noorden van Spanje. Op zijn elfde kwam hij in de jeugdopleiding terecht van Athletic Bilbao, de club waar hij uiteindelijk ook doorbrak. Nadat hij Spanje Onder 18 en Spanje onder 21 had doorlopen, debuteerde hij in september 2022 bij de hoofdmacht van Spanje.

Bij Bilbao, dat in 2024 de Spaanse beker won, houden ze ervan om zoveel mogelijk Baskische spelers in de gelederen te hebben. En met Wililams hadden ze weer een echte groeibriljant in huis. Transferkenners brengen hem in verband met FC Barcelona en Arsenal.

Iñaki Williams

Voetbaltalent zit in de familie: de grote broer van Nico is Iñaki Williams (30), die sinds 2014 een vaste kracht is bij Bilbao. Opvallend is wel dat ze uiteenlopende keuzes maakten qua nationaal team. Zijn broer komt uit voor Ghana, waar hun ouders vandaan migreerden naar Spanje. Overigens switchte hij nadat hij één interland voor Spanje speelde. Ook kwam Iñaki uit voor het Baskische nationale elftal, dat geen officiële status heeft bij de FIFA en UEFA.

Dat hij een befaamde voetballende broer heeft, is er de reden van dat dit op de achterkant van zijn shirt staat: Williams Jr. Daarmee geeft hij aan de jongste van de broers te zijn.

EK 2024

Op het EK 2024 heeft hij tot de finale 406 minuten op het veld gestaan voor Spanje, dat de titel won in 2008 en 2012. Zes landgenoten maakten meer minuten tot nu toe. Daarnaast was hij goed voor één goal en één assist. Hij is de grote dribbelkoning van Spanje: hij maakt er gemiddeld 7,1 per 90 minuten.

Ghana

Overigens heeft de familie Williams een bewogen geschiedenis. De reis van Ghana naar Spanje was geen makkie. Het AD schrijft daarover: "Na een helse tocht door de woestijn klommen hun ouders in 1994 over dat hoge grenshek bij de Spaanse enclave Melilla. Ze werden opgepakt, de grenspolitie wilde hen terugsturen, maar een medewerker van een katholieke hulporganisatie raadde hen aan te liegen dat ze uit het door oorlog verscheurde Liberia kwamen."