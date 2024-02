Huilende Haller achttien maanden na kankerdiagnose dé held van de Afrika Cup: 'Zo vaak van gedroomd'

Na een bizarre periode in zijn leven heeft Sébastien Haller zondagavond met Ivoorkust de Afrika Cup gewonnen. In juli 2022 werd teelbalkanker ontdekt bij de oud-Ajacied. Nog geen twee jaar na de diagnose maakt hij de winnende goal in de finale van het Afrikaanse landentoernooi.

"De laatste achttien maanden waren zwaar voor mij en mijn familie," zei de oud-Ajacied voorafgaand aan de wedstrijd bij BBC. "Gezien de omstandigheden van de afgelopen maanden is het geweldig om hier te staan."

Vlak na de overstap van Haller van Ajax naar Borussia Dortmund werd de tumor ontdekt. Naar aanleiding van buikklachten werd een MRI-scan uitgevoerd waarop de tumor te zien was. Haller onderging verschillende behandelingen en vertouwde altijd op een goed herstel.

Eerste goal op wereldkankerdag

In januari 2023 keerde Haller terug bij de selectie. Bij zijn rentree droeg Haller speciale schoenen, met daarop de tekst: F*ck cancer. Zijn eerste goal voor Dortmund scoorde hij tegen Freiburg, uitgerekend op 4 februari. Die datum is er wereldwijd aandacht voor de impact van de ziekte kanker.

"We hebben zo vaak van dit moment gedroomd", zei Haller in tranen na de zege op Nigeria. "We hoopten dat we tot hier zouden komen en opnieuw was het geen makkelijke wedstrijd. De vreugde die we nu zien, is wat er gebeurt in het land. Ik hoop echt dat het heel veel mensen goed doet."

Kolo Toure is blij voor Haller

Na afloop van de Afrika Cup-finale spreekt ook oud-international van Ivoorkust Kolo Toure zich uit over Haller. "Ik ben zo blij dat hij deze goal maakte" zegt hij tegen BBC. "Hij is door een moeilijke periode gegaan, maar hij heeft ongelofelijk veel betekend voor het team. Hij is dankbaar en werkt hard."

