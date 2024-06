Johnny de Mol zag hoe stiefvader Søren Lerby Duitse legende op gezicht sloeg: 'Hij beschermde me'

Søren Lerby was in de jaren ‘80 de eerste die het Nederlandse voetbal en de showbusiness aan elkaar verbond. De Deense middenvelder van Ajax en PSV trouwde met zangeres Willeke Alberti en kreeg zo ook een bijzondere band met haar zoon Johnny de Mol.

Lerby trouwde in 1983 met Alberti. Zij had op dat moment een vierjarige zoon Johnny uit haar eerdere huwelijk met John de Mol. Dat zelfde jaar stapte Lerby over van Ajax naar Bayern München. Vader John deed vanaf dat moment bewust een stapje terug, terwijl de voetballer de vaderrol juist meer op zich ging nemen, zo vertelt de inmiddels 45-jarige tv-maker in het onlangs verschenen boek Søren Lerby.

Lerby werd ook bij Bayern direct een belangrijke speler op het middenveld en kreeg daar in zijn tweede jaar te maken met Lothar Matthäus. De Duitser was op dat moment één van de grootste talenten van het land, maar zorgde ook voor de nodige irritatie met zijn gedrag. Iets wat ook later in zijn loopbaan overigens vaak het geval was.

Lothar Matthäus in duel met Ruud Gullit op het WK van 1990. © Getty Images

'Matthäus over de schreef'

Op een dag ging het flink mis tussen Lerby en Matthäus, zo weet De Mol nog. Hij trainde met een aantal zonen van andere spelers op een veld naast het trainingsveld van het eerste elftal.

“Het was iets wat de club organiseerde”, vertelt De Mol. "Vaak kwamen de spelers van Bayern kijken als ze klaar waren met trainen. Op een dag ging Matthäus over de schreef. De hele selectie, met Augenthaler, Rummenigge, Pfaff, Hoeneß, Søren en de anderen, stond te kijken toen hij plotseling uitriep: ‘Johnny is rechtsbenig. Hij kan onmogelijk de zoon van Søren zijn.’"

Søren Lerby haalt uit namens Bayern München. © Getty Images

Dat viel niet goed bij de Deen: "Ik wist dat Søren en Lothar soms een wat gespannen relatie hadden. Vooral omdat ze allebei een soort aanvoerders waren op het middenveld. (...) Søren ging meteen over de rooie en sloeg Matthäus op zijn gezicht. Tussen de regels door zat er meer achter die uitspraak van Matthäus, die wist dat ik niet de biologische zoon van Søren was."

"De Duitser had een sterke positie bij de club omdat hij een dure aankoop was geweest en een heel goede speler was", weet De Mol. "Maar zelfs de gevestigde spelers keerden hem de rug toe in die situatie."

'Het heeft blijkbaar indruk gemaakt'

"Mij liet het zien dat Søren echt om me gaf", aldus De Mol. "Hij beschermde me en nam het voor me op tegen een van de grootste spelers van de club."

De inmiddels 66-jarige Lerby zelf beweert er tegenover Sportnieuws.nl 'geen actieve herinnering' aan te hebben. "Dat weet ik echt niet meer", zegt Lerby met een lach op zijn gezicht. "Maar het heeft op Johnny blijkbaar indruk gemaakt."

Europa Cup 1

Søren Lerby heeft in 1988 heel wat te vieren bij PSV. © Pro Shots

Lerby bleef tot 1986 bij Bayern en kwam daarna via AS Monaco bij PSV terecht. In Eindhoven was hij één van de belangrijkste spelers in het elftal dat in 1988 de Europa Cup 1 won. In zijn loopbaan werd hij in totaal maar liefst tien landstitel. Voor Denemarken speelde Lerby 67 interlands, waarin hij tien keer scoorde.

