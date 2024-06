'Dit is niet te verkopen', ex-Ajacied Søren Lerby ziet waar het misging bij zijn oude liefde

Søren Lerby vierde in de jaren ‘80 successen met Ajax, maar moet nu toezien hoe de club diep is gevallen. De Amsterdammers kwamen afgelopen seizoen niet verder dan de vijfde plaats en ook financieel houdt het momenteel niet over. "Ajax is geen club om van te houden."

Waar Ajax in het seizoen ‘21/’22 nog alle duels in de groepsfase van de Champions League wist te winnen en landskampioen werd, is het sindsdien armoe troef. In 2023 pakte Feyenoord de titel en dit seizoen was PSV oppermachtig.

“Wat er nu is gebeurd, dat mag niet gebeuren”, zei de Deen, die zag dat Ajax op maar liefst 35 punten van PSV eindigde, tegenover Sportnieuws.nl. “Je kunt best eens tegen een zeperd aanlopen, maar normaal gesproken heb je door je begroting een elftal dat beter is dan de rest. Dan kun alleen van jezelf verliezen, of van PSV. Maar je kunt niet zoveel punten achterstaan.”

Dit is Wout Weghorst: corona-ophef, geloven in God en altijd omstreden bij Oranje en Manchester United Wout Weghorst brak pas op zijn 19e door als profvoetballer, maar heeft inmiddels 32 interlands en onder andere Manchester United op zijn cv staan. Dit weten we allemaal over één van de Nederlandse spitsen op het EK voetbal in Duitsland.

Ajax-dna

Lerby is verbaasd hoe rustig het nog is bij Ajax. “Als het mijn winkel zou zijn, zou ik toch denken…”, aldus de Deen. “Het staat wel echt in brand nu.” Oorzaken ziet hij ook.

“Ajax is het dna een beetje kwijt”, stelt Lerby. “De clubcultuur, het dna van de club, is hard. Ze moeten terug naar het voetbal. En dan mag het ook hard zijn, je moet selecteren op kwaliteit. Je moet zorgen dat je eerste elftal goed is, daar gaat het bij een voetbalclub altijd om. Dat moet winnen, dan is er rust. Maar 20 punten achter staan, dat kun je niet verkopen.”

Johnny de Mol zag hoe stiefvader Søren Lerby Duitse legende op gezicht sloeg: 'Hij beschermde me' Søren Lerby was in de jaren ‘80 de eerste die het Nederlandse voetbal en de showbusiness aan elkaar verbond. De Deense middenvelder van Ajax en PSV trouwde met zangeres Willeke Alberti en kreeg zo ook een bijzondere band met haar zoon Johnny de Mol.

'Echte Ajacieden'

Rond Ajax bewegen altijd veel mensen die beweren het beste met de club voor te hebben. Lerby zet daar zijn vraagtekens bij: “Al die gasten zeggen ‘ik ben een Ajacied’. Nou, ik ken maar weinig Ajacieden. Ja, Sjakie Swart. Ze worden altijd ineens Ajacied als ze een baantje kunnen krijgen.”

“Ajax is geen club om van te houden”, legt Lerby uit. “Het is zo hard. Ze houden binnen de club eigenlijk alleen van zichzelf. Dat is een kracht en ook een zwakte.”

PSV als voorbeeld

Volgens Lerby liet PSV in het afgelopen seizoen zien hoe het moet. “Je moet cultuurbewakers blijven behouden. Zoals bij PSV met Luuk de Jong, Jerdy Schouten en Joey Veerman. Je hebt de exotische spelers nodig, maar je moet zorgen dat je wel kunt staan voor wat je wil uitdragen. Voor hoe je wil voetballen. Dat dát wordt bewaakt op het veld en in de kleedkamer. Dát ontbreekt nu bij Ajax.”

Oud-ploeggenoot Søren Lerby waarschuwt Ronald Koeman voor gevaarlijke EK-tegenstander Søren Lerby speelde eind jaar '80 samen met Ronald Koeman in het toen buitengewoon succesvolle elftal van PSV. De inmiddels 66-jarige Deen volgt het Nederlandse voetbal, en zijn oud-ploeggenoot, nog altijd op de voet.

Christian Eriksen

Eén van de spelers die de laatste tijd met Ajax in verband wordt gebracht, is Christian Eriksen. De 32-jarige Deen heeft een geschiedenis bij de Amsterdammers en kwam afgelopen seizoen, mede door blessures, niet vaak aan de bak bij Manchester United. Zou zijn komst een goed idee zijn?

"Eriksen heeft ook niet het eeuwige leven", aldus Lerby. "Maar als hij fit is en hij heeft de motivatie… Dat is wat je moet hebben. Alleen Christiaan kan daar antwoord op geven. Het juiste dna heeft hij wel."