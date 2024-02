Justin Bijlow in tranen geblesseerd van het veld tegen AZ: 'Hij zal hier sterker uitkomen'

Justin Bijlow stond slechts een halfuur onder de lat tegen AZ, toen hij geblesseerd het veld moest verlaten. Zonder dat er iemand in de buurt was, ging de Feyenoord-keeper naar de grond.

Bijlow was in tranen, nadat hij wéér geblesseerd van het veld moest. Na de wedstrijd zei Feyenoord-trainer Arne Slot dat het om een blessure aan de kuit ging. Bijlow verliet onder applaus van de AZ-fans het veld in Alkmaar.

Feyenoord in matig duel maar net te sterk voor AZ, Justin Bijlow zorgt voor flinke domper Feyenoord heeft met hakken over de sloot gewonnen in Alkmaar. De nummer twee van de competitie scoorde al vroeg de 0-1 en bepaalde daarmee de eindstand. De drie belangrijke punten zijn daarmee binnen voor Feyenoord, maar de blessure van Justin Bijlow zal als het grootste verlies van de dag voelen.

Timon Wellenreuther kwam voor hem in de plaats en dat is zeker niet de eerste keer. Hij is inmiddels de vaste vervanger van Bijlow, door het vele blessureleed van de keeper. Dit seizoen miste Bijlow elf wedstrijden namens Feyenoord door een gebroken pols. Eerder in 2023 stond hij ook al bijna zeventig dagen aan de kant met een gebroken pols.

Reactie Slot

Na afloop van de wedstrijd ging Slot nog even in op de blessure van zijn keeper. "Hij passte een bal naar Quilindschy (Hartman, red.) en toen voelde hij dat het in zijn kuit schoot. Iedereen die in deze fase van het geblesseerd raakt, is teleurgesteld, wetende welke wedstrijden eraan komen. En ik denkt dat iedereen snapt dat het voor Justin in het kwadraat is", sprak Slot.

"Het is ongelofelijk fijn dat hij over een geweldige mentaliteit beschikt en dat ook al zo vaak heeft laten zien, dus hij gaat ook hier weer sterker uitkomen. En het is voor ons heel erg fijn dat we een erg goede tweede keeper hebben", zei Slot, doelend op Wellenreuther. "Maar dat het voor Justin een teleurstelling was, hebben we kunnen zien en dat was niet minder na de wedstrijd."