Lionel Messi naar de Olympische Spelen? 'Het zal van zijn verplichtingen afhangen.'

Wereldkampioen Lionel Messi kan dit jaar misschien een nieuwe trofee aan zijn prijzenkast toevoegen. De Argentijn kan zich namelijk aansluiten bij de O23 ploeg van Argentinië op de Olympische Spelen van Parijs.

Javier Mascherano is de coach van de O23 van Argentinië. Hij is goed bevriend met Messi en ging vragen over zijn oud-teamgenoot niet uit de weg: ''Een speler als hij heeft de deuren voor hem openstaan om zich bij ons aan te sluiten.''

Dispensatiespelers

De 36-jarige Messi is natuurlijk veel te oud om mee te doen bij de O23, maar elk land dat meedoet aan de Spelen mag drie dispensatiespelers opnemen in de selectie. Messi komt hiervoor dus in aanmerking. Mascherano speelde samen met Messi bij FC Barcelona en heeft een goede band met hem. Daarnaast ziet Mascherano ook graag een andere oud-medespeler aansluiten bij zijn team. De O23 coach sprak hierover tegen Marca: "Ik heb de plicht om Messi en Di Maria uit te nodigen. Met Leo en Angel hebben ik een goede relatie, we zijn vrienden. Maar je begrijpt dat ze andere verplichtingen hebben en daar zal het van afhangen.''

Lionel Messi on Instagram supporting the Argentina U23 team! 🇦🇷 pic.twitter.com/18vXScLu3r — Roy Nemer (@RoyNemer) February 12, 2024

Copa America

Een van de 'andere verplichtingen' waar Mascherano het over heeft, is de Copa America in 2024. Mocht Argentinië, net als bij de vorige editie, de finale halen, dan zal het team van Messi en Di Maria nog in actie komen op 14 juli. Het voetbal op de Olympische Spelen gaat tien dagen na deze finale van start in Marseille. Het is dus nog lang niet zeker dat Messi en Di Maria zich aansluiten bij de ploeg van Mascherano. Messi volgt het elftal wel nadrukkelijk, de speler van Inter Miami postte op zijn instagram-verhaal over de 1-0 overwinning van de O23 op Brazilië.