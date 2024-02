Live Eredivisie | AZ en Feyenoord strijden in Alkmaar om dure punten

Feyenoord is zondagmiddag afgereisd naar Alkmaar voor de Eredivisie-wedstrijd tegen AZ. Er is om 14:30 uur afgetrapt. Inmiddels staat Feyenoord met 1-0 voor.

Mats Wieffer zette Feyenoord al na zes minuten op voorsprong tegen AZ. Dat is momenteel ook de tussenstand. Na een halfuur voetballen moest Justin Bijlow er wéér geblesseerd af. Het zorgde voor tranen bij de Feyenoord-goalie. Dit artikel krijgt bij alle hoogtepunten een update.

AZ moet winnen om de aansluiting met nummer FC Twente te behouden. Het gat met de Tukkers is nu zes punten. Daarnaast staat Ajax - na het gelijkspel van zaterdag tegen PSV - inmiddels op gelijke hoogte met AZ.

Feyenoord moet weer afstand zien te nemen van naaste achtervolger FC Twente. De voorsprong bedraagt twee punten en kan dus worden vergroot naar vijf. Bij een zege verkleint de ploeg van Arne Slot ook een beetje het enorme gat met PSV. Al blijft die achterstand in dat geval nog altijd tien punten. Het gaat de regerend kampioen vooral om het behoud van de tweede plek.

Eerder dit seizoen werd het in De Kuip 1-0 voor de thuisclub dankzij een doelpunt van Quinten Timber. Vorig seizoen eindigde het treffen in Alkmaar in een 3-1 overwinning voor de Rotterdammers. De laatste zege van AZ op Feyenoord dateert van februari 2022, toen de Alkmaarders in eigen huis met 2-1 te sterk waren. Komende woensdag spelen de clubs weer tegen elkaar. In De Kuip wacht dan de kwartfinale van de KNVB Beker.

Opstellingen AZ - Feyenoord

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Penetra, Bazoer, Goes, Møller Wolfe; Mijnans, D. De Wit, Clasie; Addai, Pavlidis, Van Bommel.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixão.