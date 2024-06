Micky van der Ven verklapt met wie hij sprak voor basisdebuut Oranje: 'Begon al in het hotel en de bus'

Micky van de Ven maakte donderdagavond zijn basisdebuut namens Oranje in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Canada. De verdediger stond 90 minuten lang op linksback en was trots op zichzelf. "Het is een jongensdroom die uitkomt", zei hij na afloop tegen Sportnieuws.nl.

Micky van de Ven maakte een stormachtig seizoen door bij Tottenham Hotspur waar hij vaak belangrijk was. Een blessure zette hem een tijd aan de kant, maar aan het einde van het seizoen speelde hij weer wat vaker. Op de linksbackpositie, waar Ronald Koeman hem donderdag ook neerzette. Dat wist Van de Ven van te voren al. "Hij had mij verteld dat ik in de basis zou staan", begon Van de Ven.

Jongensdroom

"Het is echt een jongensdroom die uitkomt, om in de basis van het Nederlands elftal te staan. Dat is nog mooier als je ook 4-0 wint", zei hij. Koeman had van te voren al met Van de Ven gesproken. "Hij ziet mij als linker centrale verdediger en linksback, dus hij weet dat ik beide posities kan spelen en dat is heel gunstig. Hij heeft mij bij Spurs veel op linksback gezien. Dat wilde hij ook bij Oranje zien, gelukkig kreeg ik veel minuten."

'De rest moet je verdienen'

Koeman had ook geen reden om hem te wisselen, want hij speelde erg goed op de linksbackpositie. Ook aanvallend was hij een aantal keer bij het spel betrokken. Van de Ven kijkt terug op een prima wedstrijd, maar durft nog niet te hopen op meer. "Ik heb gewoon mijn ding gedaan, laten weten wat ik kan en dat heeft hij gezien. Meer kan ik ook niet doen", vertelde hij. "Ik houd er rekening mee dat ik hopelijk wat minuten mag maken, de rest moet je verdienen."

Praten in het veld

Van de Ven vertelde dat hij veel gecoached werd in het veld en goed geholpen werd door ervaren jongens. "Daley Blind is iemand die je veel coacht in het veld, dat is erg lekker. Maar ik heb van te voren ook met Memphis gesproken. Dat begint al bij het hotel, in de bus en in de kleedkamer. Dat is gewoon erg fijn, zeker als je voor je basisdebuut staat", legde de speler uit.

Op het EK wat speelminuten maken, zou helemaal mooi zijn voor de verdediger van Spurs. "Een feestje op 14 juli? Dat zou mooi zijn, hè", geinde hij met een knipoog.