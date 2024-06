NAC-rechtsback gaat helemaal los in Breda na promotie: springt de haven in én klimt in lantaarnpaal

Het kon Martin Koscelnik maandag niet gek genoeg. De rechtsback van NAC Breda vierde het promotiefeestje zeer uitbundig. De Slowaak sprong eerst in de haven van Breda en klom daarna in een lantaarnpaal.

De 29-jarige Koscelnik promoveerde in zijn eerste seizoen met NAC Breda direct naar de Eredivisie. In de play-offwedstrijden om promotie scoorde hij zelfs twee keer als rechtsback, waarvan eenmaal in de heenwedstrijd van de finale tegen Excelsior (6-2).

Na de terugwedstrijd - die met 4-1 verloren ging - was het groot feest. Koscelnik besloot dat met de supporters in Breda te vieren. De veertienvoudig international van Slowakije werd daarbij wel gefilmd, maar dat leek hem geen bal te interesseren. Hij sprong dus eerst in het water en was later ook nog in een lantaarnpaal te vinden.

Blijkbaar kon het Koscelnik niet gek genoeg, want later werd hem ook nog een fakkel in de hand gedrukt.

Carrière Martin Koscelnik

Koscelnik werd afgelopen zomer transfervrij overgenomen van Rapid Wien. Die Oostenrijkse club had hem een seizoen eerder opgepikt bij Slovan Liberec voor 300.000 euro. Koscelnik speelde zijn veertien interlands voor Slowakije allemaal tussen 2020 en 2022 en speelde ook twee wedstrijden op het EK van 2021.