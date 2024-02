NEC-trainer Rogier Meijer droomt van finale: 'Liever niet Feyenoord of AZ loten'

NEC won dinsdagavond overtuigend van ADO Den Haag in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Het werd 3-0 in Nijmegen. Na de wedstrijd blikt NEC-trainer Rogier Meijer alvast vooruit op de loting.

"Daar ga ik zaterdag met een gespannen ontspanning naar kijken", zegt Meijer tegen De Telegraaf. "Als er een loting met perspectief uitkomt, kun je een beetje dromen over onze kansen om de finale te bereiken."

En die loting met perspectief kan er zomaar komen. Alleen de winnaar van het duel tussen Feyenoord en AZ ontloopt Meijer liever. Andere opties zijn Cambuur Leeuwarden of Vitesse en FC Groningen of Fortuna Sittard.

"Ik heb ook zo mijn voorkeuren over wie wel en wie niet, maar ze moeten eerst allemaal nog spelen, dus laten we dat even afwachten. We begrijpen natuurlijk allemaal dat we liever niet Feyenoord of AZ loten. Het is een hartstikke goede prestatie dat we de halve finale hebben bereikt. Nu zitten we kort bij de finale en daar gaan we alles aan doen."

Hoewel het 3-0 werd tegen ADO, was het publiek nog niet eens altijd tevreden met het spel. Het geeft het goede spel en de vorm van NEC aan. "Je merkt bij deze wedstrijd, dat als het een beetje minder gaat, op de tribune zoiets ontstaan van ’hoe kan dat nou?’ Waarom spelen ze niet ADO kapot?"