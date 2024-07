Redder van Vitesse dreigt zich terug te trekken: 'Die tijd hebben we simpelweg niet'

Vitesse ontving vrijdagochtend het goede nieuws dat de club langer de tijd krijgt om de proflicentie voor het komende voetbalseizoen veilig te stellen. Toch is de beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke niet blij met een andere deadline. Hij dreigt zich zelfs terug te trekken als overnamekandidaat.

De kans op het voortbestaan van de club is nog altijd aanwezig. Guus Franke hoorde echter ook nieuws wat hem minder content van maakte. Want het besluit over de licentie is dan wel uitgesteld tot 'slechts' 22 juli, de beroepscommissie moet ook nog een besluit nemen over de overdracht van de aandelen. En dat zou een stuk langer kunnen duren.

Enkele maanden zelfs, begreep Franke. En hij is daar niet over te spreken. "De vraag om dit uit te stellen is feitelijk een doodvonnis", zegt Franke in een verklaring. De zakenman is de enige overgebleven mogelijke redder van Vitesse, dat failliet gaat als de ondernemer zich terugtrekt of geen licentie voor volgend seizoen krijgt.

'Vitesse heeft de tijd er niet voor'

"Hoewel de commissie aangaf dat de aangeleverde stukken aanleiding geven om Vitesse alsnog een licentie voor het seizoen 24/25 te verstrekken, meldde ze ook dat ze wellicht nog een aantal maanden nodig heeft om te beslissen of de aandelenoverdracht naar Franke akkoord is", schrijft Franke, die daaraan toevoegt dat Vitesse "zoals algemeen bekend" deze tijd niet heeft.

Deal met Coley Parry

Franke wijst op de belangrijke deal die hij sloot met de Amerikaan Coley Parry over het overnemen van de schuldenlast van 14,5 miljoen euro. "Het was en is bekend dat de deal in gevaar komt als een akkoord op de wijziging zeggenschap niet tijdig wordt afgegeven", schrijft de Vitesse-fan. "Die tijd hebben we simpelweg niet."

Een woordvoerder van de beroepscommissie bestudeert de uitspraken van Franke nog. Hij kon nog niet zeggen of er gehoor wordt gegeven aan de wens van Franke voor een eerdere beslissing over de aandelenoverdracht.