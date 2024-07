Gaat Vitesse het dan toch redden? KNVB doet de club een plezier

Vitesse krijgt nog langer de tijd om de proflicentie voor het komende voetbalseizoen veilig te stellen. Al maanden is er onduidelijkheid over het voortbestaan van de club. De definitieve beslissing wordt nu nog wat langer uitgesteld.

De beroepscommissie van de voetbalbond KNVB zou eigenlijk binnen een paar dagen een beslissing nemen over het voortbestaan van de club, maar heeft Vitesse uitstel gegeven. Dat doet de commissie vanwege 'de positieve ontwikkelingen binnen de club in de afgelopen periode'. Op uiterlijk 22 juli wordt er door de beroepscommissie een definitief besluit genomen over Vitesse.

Het is alweer de derde keer dat Vitesse uitstel krijgt. Dat gebeurde in mei ook al twee keer. De kans is dus nog steeds aanwezig dat de club uit Arnhem gered wordt. Vorige week leek het helemaal mis te gaan toen de nieuwe eigenaar Guus Franke zich leek terug te trekken. Uiteindelijk kwam het toch tot een deal tussen hem en schuldeiser Coley Parry.

Vitesse wacht met angst en beven op besluit over proflicentie: 'Weten nog niks' Vitesse zou dinsdag eigenlijk de proflicentie kwijtraken, maar doordat het net op tijd tot een deal kwam tussen investeerde Guus Franke en schuldeiser Coley Parry kon het daartegen in beroep gaan. Vitesse wacht nog altijd in spanning af of het alsnog de proflicentie behoudt.

Voorbereiding in volle gang

Onder leiding van de nieuwe trainer John van den Brom is de voorbereiding in volle gang. Over iets minder dan een maand wordt de eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld. Het aantrekken van nieuwe spelers staat door de onzekerheid 'on hold'.

Vitesse blikt terug op bizarre dag: 'Waar moet ik beginnen?' Het zag er maandag even enorm slecht uit voor Vitesse, maar in Arnhem hopen ze dat de club nu toch echt gered is. Vitesse-directeur Edwin Reijntjes vertelt uitgebreid over de turbulente rollercoaster van de afgelopen dagen.

Zaterdag won de ploeg van trainer John van den Brom, met daarin veel jeugdspelers, het eerste oefenduel van de voorbereiding met 8-1 van de Amersfoortse selectie.