Scheidsrechter Danny Makkelie grijpt meteen hoofdrol op EK voetbal: Duitsland scoort na discutabel moment tegen Hongarije

Danny Makkelie mocht woensdagavond eindelijk opdraven tijdens het EK voetbal en was al snel voer voor discussie. De Nederlandse scheidsrechter keurde de 1-0 van Duitsland tegen Hongarije goed, terwijl er een flinke duw aan de goal voorafging.

In de 22ste minuut kon het gastland juichen. Wonderkind Jamal Musiala opende de score tegen Hongarije. Een paar tellen daarvoor liep Ilkay Gündogan een Hongaarse tegenstander omver. De Hongaren dachten dat er gefloten zou worden voor een overtreding, maar dat deed Makkelie niet. Via Musiala verdween de bal uiteindelijk in het doel. Ondanks protesten van Hongarije greep ook de Nederlandse VAR niet in.

Doelpunt Duitsland🚨!



23' Jamal Musiala



Duitsland 1-0 Hongarije



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/d1v0y5gEgh#EURO2024 pic.twitter.com/qSkRhsNJZJ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 19, 2024

Makkelie wordt ondersteund door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Serdar Gözübüyük is de vierde man, Rob Dieperink de VAR en hij wordt weer geassisteerd door Pol van Boekel. Dieperink en Van Boekel vonden het dus niet nodig om Makkelie te corrigeren, waardoor de goal van Musiala blijft staan.

Duitsland won het openingsduel op dit EK met veel overtuiging van Schotland (5-1). De Hongaren verloren juist, met 1-3, van Zwitserland. De tegengoal kwam hen dus enorm slecht uit. Kort voor rust leek Hongarije alsnog langszij te komen, maar dat feest ging niet door vanwege buitenspel. Zo staat Duitsland na de eerste helpt nipt voor.

