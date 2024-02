Steven Bergwijn wekenlang uitgeschakeld bij Ajax, Steven Berghuis draagt aanvoerdersband

Steven Berghuis neemt voorlopig de aanvoerdersband over bij Ajax vanwege de blessure die aanvoerder Steven Bergwijn weken aan de kant houdt. Ook Devyne Rensch is er zondag tegen sc Heerenveen niet bij.

Rensch heeft een blessure overgehouden aan de wedstrijd tegen PSV afgelopen zaterdag. Volgens John van 't Schip kan de verdediger snel herstellen, maar de wedstrijd tegen Heerenveen komt te vroeg. Het is nog afwachten of hij wel inzetbaar zal zijn voor het duel van donderdag in de tussenronde Conference League. Ajax speelt dan tegen FK Bodø/Glimt,

Ajax moet aanvoerder Bergwijn wekenlang missen vanwege een hamstringblessure. Daarnaast zitten Branco van den Boomen, Gastón Ávila, Mika Godts en Amourricho van Axel Dongen nog in de ziekenboeg.

Berghuis draagt aanvoerdersband

Doordat Bergwijn er niet bij kan zijn, draagt Steven Berghuis de aanvoerdersband in Heerenveen. Hij was al tweede aanvoerder bij Ajax, en dat is niet veranderd sinds de komst van Jordan Henderson die de band jarenlang droeg bij Liverpool.

De wedstrijd van Ajax tegen Heerenveen begint zondag om 14.30 uur, en wordt gespeeld onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Ajax zou de vierde plek van AZ kunnen overnemen. De club uit Alkmaar heeft hetzelfde aantal punten als Ajax, maar een beter doelsaldo.