Thomas Lam (PEC Zwolle) emotioneel na zege: 'Mijn dochtertje heeft slecht nieuws gekregen'

Thomas Lam scoorde én won met PEC Zwolle, maar toch stond er bepaald geen uitgelaten speler voor de camera na het duel met Sparta. En begrijpelijk, de Fin had andere dingen aan zijn hoofd.

Lams vier maanden oude dochtertje Georgia kwakkelt al een tijdje met haar gezondheid en ligt momenteel in het ziekenhuis. "We hebben slecht nieuws gekregen", vertelde hij bij ESPN. "Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Het is niet leuk, m’n hoofd was eigenlijk bij haar en bij mijn vrouw, die bij haar is. Ze is een echte bikkel en ze zijn heel sterk. De goal was voor hen."

"Het is mooi om te winnen, maar op dit moment is het belangrijker hoe het met mijn gezin gaat. Hopelijk mogen ze snel naar huis”, vertelt Lam zichtbaar geraakt voor de camera.

Younes Namli

Younes Namli, die Lam al kent uit hun eerdere tijd bij PEC, spreekt bij De Stentor zijn bewondering uit voor zijn teamgenoot. "Thomas is een geweldige jongen. Het doet hem veel pijn, maar het is knap wat hij doet. Hij heeft gewoon getraind deze week, speelt vandaag een fantastische wedstrijd en scoort. Dat laat zien hoe goed zijn karakter is. Wat er aan de hand is, is treurig, maar we blijven hem steunen. Dat weet hij. We zijn een hechte groep."