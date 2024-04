Benoît Cosnefroy warmt in Brabantse Pijl met succes op voor Amstel Gold Race, smaakmaker Marijn van den Berg zevende

De 64e editie van Brabantse Pijl is gewonnen door Benoît Cosnefroy. De renner van AG2R-Citroën was na 195,2 kilometer koersen door Vlaams- en Waals-Brabant sterken dan Dylan Theuns en Tim Wellens. Deze semiklassieker vindt sinds 2010 plaats op de woensdag voor de Amstel Gold Race.

De eerste koproep die in de koers ontstond telde tegen de tien man en kreeg zo'n 45 tellen voorsprong. Met nog zeventig kilometer te gaan werden ze ingerekend. Wat later besloten drie man er tussenuit te knijpen: Antoine Huby van Soudal Quick-Step, Alec Segaert van Lotto Dstny en Andreas Leknessund van Uno-X Mobility. Op 39 kilometer werd het trio een kwartet, want Stephen Williams van Israel – Premier Tech sloot aan.

Marijn van den Berg

EF Education nam het initiatief om het viertal bij te halen. Nadat het pak weer bij elkaar was, gingen Tim Wellens, Dylan Theuns en Marijn van den Berg op avontuur. Oftewel één Nederlander (Van den Berg) omringd door twee Belgen. Quinten Hermans voegde zich bij de drie, terwijl Van den Berg het meeste kopwerk deed. Groot was de voorsprong op acht kilometer echter niet. Het peloton had de mannen in de smiezen. En kijk aan, ook Benoît Cosnefroy en Joseph Blackmore sloten aan.

Finish

Van den Berg vond het groepje misschien wel iets te groot worden. Zoveel concurrenten om je heen, dat maakt onrustig. Hij besloot een solo aan te vangen. De snelheid waarmee hij een behoorlijk gat sloeg, was tamelijk indrukwekkend. De man uit De Meern van EF Education-EasyPost had helaas te veel gegeven: op 500 meter werd hij gepakt.

Amstel Gold Race

Blackmore zetelde zich vervolgens aan kop. Achteromkijkend trachtte hij eventuele uitbraken op te vangen. Cosnefroy timede zijn jump perfect en kwam in de slotmeters langs Blackmore. De Fransman van AG2R-Citroën wint de Brabantse Pijl 2024. Een prima voorbereiding op de Amstel Gold Race voor hem. Die koers ligt hem namelijk ook: in 2022 werd hij tweede.