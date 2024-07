Chiara Consonni klopt Lotte Kopecky in eerste massasprint in Giro d'Italia voor vrouwen

Chiara Consonni heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. In de vlakke rit naar Volta Montova rekende de Italiaanse renster van UAE Team ADQ in de sprint af met de wereldkampioene Lotte Kopecky.

Haar landgenote Elisa Longo Borghini zorgde zondag voor het eerste Italiaanse succes door de openingstijdrit op haar naam te schrijven. Dankzij haar overwinning mocht ze in de tweede etappe van 110 kilometer aantreden in de roze trui. De leiderstrui bleef na afloop van de rit van maandag in handen van de renster van Lidl-Trek.

Braziliaanse stunt

Lang leek de Braziliaanse Ana Vitória Magalhães voor een stunt te gaan zorgen. De 23-jarige renster van de ploeg Bepink-Bongioanni had bij het ingaan van de lokale omloop, op 22 kilometer voor de finish, nog ruim drie minuten voorsprong.

Maar toen met name de ploegen Lidl-Trek en SD Worx-Protime het tempo verhoogden bleek die marge net niet voldoende. Op minder dan 2 kilometer voor de finish werd ze ingerekend. Anouska Koster was de eerste renster die haar voorbijsnelde. Helaas strandde ook de poging van de Nederlandse om alleen naar de finish te rijden.

Machtige sprint

Consonni bleef in de sprint Kopecky net voor. "Ik was enorm gefocust op de sprint vandaag. We krijgen deze Giro niet zo veel kansen", vertelde Consonni die haar derde ritzege boekte in de rittenkoers van haar vaderland. "We hebben er als ploeg voor moeten werken. Mijn teamgenoten hebben het geweldig gedaan."

De Italiaanse bleef Kopecky voor, die tot grote teleurstelling genoegen moest nemen met een tweede plaats. Balsamo werd derde op gepaste afstand en de Nederlandse Mylène de Zoete kwam als vijfde over de streep.

Dinsdag volgt de eerste bergrit met aankomst in Toano na een klim van 15,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 4,9 procent. De Giro duurt tot en met zondag.