Remco Evenepoel vierde einde ramadan en at veel ijsjes tijdens herstel na zware crash

Remco Evenepoel heeft voor het eerst sinds zijn zware crash in de ronde van Baskenland gesproken over hoe het met hem gaat. De Belgische renner van Soudal Quick-Step brak zijn sleutelbeen en had daar erg veel last van. Ook vertelt hij wat hij tijdens zijn periode van herstel allemaal heeft gedaan.

Evenepoel moest onder het mes voor zijn sleutelbeen. "Sinds maandag voel ik me comfortabel en slaap ik weer normaal", vertelt de renner in een podcast van zijn wielerploeg. "Ik heb wel afgezien, zeker in de eerste tien dagen. Voor deze blessure hoorde ik over een gebroken sleutelbeen spreken alsof dat niks was. Daar denk ik nu anders over."

Niet te snel weer trainen

Evenepoel weet maar al te goed dat hij niet te snel weer te veel moet verlangen van zijn lichaam. Tijdens de Ronde van Lombardije ging hij ook al eens erg hard tegen de grond. "Ik neem de tijd om te genezen. Ik wil niet te vroeg op de fiets stappen, naar de gym gaan of op een andere manier mijn lichaam vermoeien. Ik ben relax en ik geniet van de tijd die plots vrij is gekomen."

Dat relaxen lukte best aardig. De 24-jarige Belg vierde het einde van de ramadan met zijn vrouw Oumi en hij speelde een paar potjes minigolf. Daarnaast werkte hij ladingen ijs weg. "Ik heb wel zes bollen genomen. Daar ben ik all-in gegaan", lacht de eenvoudig winnaar van de Vuelta.

"Vooral heb ik heel veel geslapen. Na de operatie was mijn lichaam moe. Ik had alle energie nodig om de blessure te laten genezen. Zelfs als je een hele dag niks hebt gedaan, word je toch moe wakker."

Evenepoel geeft zichzelf de schuld

Evenepoel geeft zichzelf de schuld van zijn zware crash in Baskenland, waar ook Jonas Vingegaard en Steff Cras het slachtoffer van werden. "Tijdens de autorit naar huis heb ik de beelden een paar keer bekeken. Ik nam de verkeerde lijn, naar het hobbelige gedeelte van de weg. Ik verloor de controle over mijn fiets en bij de laatste hobbel verloor mijn achterwiel het contact met het wegdek. Mijn fiets ging naar links, toen moest ik over de greppel springen en viel ik."

Inmiddels gaat het weer redelijk met Evenepoel. Hij hoopt volgende week weer te kunnen gaan trainen. "Ik weet dat ik nog veel werk voor de boeg heb. Ik zal de dagen aftellen tot de Tour. Zo gaat het altijd. En dan zijn er de Spelen van Parijs."

Vingegaard eindelijk naar huis

Afgelopen dinsdag mocht Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike eindelijk - bijna twee weken na de valpartij - het ziekenhuis verlaten. Merijn Zeeman, ploegleider van het team, vreest door de zware verwondingen voor de Tour de France-deelname van de titelverdediger. "Jonas trekt enkel naar de Tour als hij honderd procent is. De hoogtestage op de Sierra Nevada vanaf 6 mei mist Jonas al zeker. Als hij al naar de Tour gaat, zullen we het via een andere route moeten doen. Lukt het niet, moeten we met een ander scenario komen."